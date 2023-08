Toyota Raih 5.796 Pemesanan Selama GIIAS, Avanza dan Veloz Terbanyak

Jakarta, Beritasatu.com- PT Toyota Astra Motor (TAM) mencatat 5.796 surat pemesanan kendaraan (SPK) sepanjang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Avanza dan Veloz memimpin penjualan dengan SPK 1.213 unit (20,9%).

Di tempat kedua, All New Kijang Innova Zenix membukukan SPK 823 unit (14,2%) dengan komposisi varian Hybrid mencapai 80%, diikuti low cost green car (LCGC) Calya sebanyak 816 unit (14,1%), All New Agya 648 unit (11,2%), serta produk terbaru All New Alphard dengan SPK 382 unit (6,6%).

"Melalui strategi multi-pathway, Toyota memperkenalkan berbagai teknologi elektrifikasi kepada masyarakat Indonesia, mulai hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), hingga battery electric vehicle (BEV)," ujar Vice President PT TAM Henry Tanoto dikutip Antara, Selasa (22/8/2023).

Model-model elektrifikasi tersebut turut menopang penjualan Toyota selama GIIAS 2023, seperti All New Kijang Innova Zenix Hybrid yang mencatat SPK sebanyak 658 unit dengan komposisi 80% dibandingkan total penjualan model ini.

Kemudian All New Alphard Hybrid yang mencatat SPK 305 unit dengan komposisi 80%, All New Yaris Cross Hybrid sebanyak 222 unit dengan komposisi 80%, Toyota BZ4X sebanyak lima unit, dan RAV4 PHEV GR Sport dengan SPK tiga unit.

Dengan demikian total SPK kendaraan elektrifikasi Toyota sebanyak 1.255 unit atau 22% dari seluruh penjualan Toyota selama pameran GIIAS 2023 berlangsung. Angka ini naik 10 kali lipat dibanding GIIAS tahun lalu di angka 114 unit.

