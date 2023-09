Tokyo Game Show 2023 Siap Digelar, Ini Deretan Game-game yang Akan Dipamerkan

Tokyo, Beritasatu.com - Pameran video game Tokyo Game Show (TGS) 2023 akan segera diadakan pada 21 hingga 24 September 2023 di Makuhari Messe, Chiba, Jepang.

Sederetan perusahaan video game akan memamerkan karya terbaru mereka, mulai dari Bandai Namco, Capcom, hingga developer-developer game indie. Selain itu, TGS 2023 juga akan menampilkan area baru, yaitu ruangan pameran PC gaming, termasuk furnitur untuk kamar bermain (game room).

TGS 2023 juga dapat disaksikan secara langsung melalui live stream di Twitch dan Youtube, dan bahkan secara virtual reality (VR) di https://tgsvr.com/. Pengunjung dapat berpetualang di pulau yang terbang di angkasa bernama Game Island secara virtual. The Japan Game Awards juga akan dihelat bersamaan dengan pameran ini.

Namun, yang paling ditunggu-tunggu gamers adalah rilis game-game terbaru. Berikut adalah beberapa judul yang akan dipamerkan di TGS 2023:

Bandai Namco

1. Blue Protocol (PC) – Stage

2. The Idolmaster Shiny Colors: Song for Prism (iOS, Android)

3. My Hero Ultra Rumble (PS4, Xbox One, Switch, PC)

4. Retro Game Challenge 1 + 2 Replay (Switch)

5. SAND LAND (PS5, Xbox Series, PS4, PC)

6. SD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android)

7. Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

8. SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC)

9. Tales of Arise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

10. Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC)

City Connection

1. 30 Days Another (PC)

2. Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute (PS4, Xbox One, Switch, PC)

3. FZ: Formation Z (PS5, Xbox Series, PC)

4. OMEGA 6: The Video Game (Switch)

5. WiZmans World Re:Try (TBA)