Promo September Ceria dari Astra Daihatsu di Semesta Berpesta Surabaya

Surabaya, Beritasatu.com – Astra Daihatsu yang merupakan member Grup Astra turut serta meramaikan gelaran Semesta Berpesta Surabaya yang dihelat di Parkir Timur Plaza Surabaya, 23-24 September 2023. Pada event yang mengusung konsep One Stop Entertainment ini, Astra Daihatsu hadir dengan promo September Ceria dengan berbagai hadiah menarik.

Beragam promo yang dihadirkan di antaranya free Astra World selama 5 tahun. Astra World sendiri adalah unit bisnis dalam jaringan Grup Astra dengan misi strategis untuk memberikan dukungan nilai tambah bagi usaha yang dijalankan di berbagai sektor industri. Astra Daihatsu juga siap melayani selama 24 jam nonstop. Ada juga free jasa service selama 3 tahun, yakni untuk penggantian oli. Proses pun dijamin cepat dan data bisa diambil di rumah.

Untuk jenis mobil yang ditawarkan yakni All New Ayla dengan Dp Rp 4 jutaan, New Sigra Dp Rp 3 jutaan, Rocky dengan Dp Rp 7 jutaan, All New Xenia Dp Rp 11 jutaan, New Terios Dp Rp 7 jutaan dan Grand Max Dp Rp 4 jutaan.

BACA JUGA Test Drive Daihatsu Terios Varian Baru di Semesta Berpesta

ADVERTISEMENT

Sementara itu, sebelum proses pengajuan kredit mobil, pastikan Anda sudah mempersiapkan beberapa dokumen pribadi yang dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi.

Berikut daftar dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pengajuan kredit mobil:

1. Bukti Identitas

• KTP / SIM

• Kartu Keluarga

2.NPWP

3. Bukti bayar PBB, rekening listrik dan air

4. Slip gaji

5. Rekening koran

6. Surat keterangan domisili

BACA JUGA Top up Tabungan BritAma Rp 1 Juta di Semesta Berpesta Surabaya, Menangkan Spin Wheel Berhadiah Menarik

Namun, sebelum menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, pastikan dulu penghasilan Anda cukup untuk membayar cicilan kredit mobil untuk menghindari pengajuan ditolak. Segera datangi booth Astra Daihatsu di Semesta Berpesta Surabaya atau kunjungi Dealer Astra Daihatsu lainnya di wilayah Surabaya, yakni Astra Daihatsu HR. Muhammad, Astra Daihatsu Menganti dan Astra Daihatsu Kenjeran.