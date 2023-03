Hasil Swiss Open 2023: Tujuh Wakil Indonesia Tersingkir di Babak Pertama

Basel, Beritasatu.com – Sebanyak tujuh wakil Indonesia harus tersingkir di babak pertama (32 besar) Swiss Open 2023 yang berlangsung Rabu (23/3/2023). Empat wakil di antaranya datang dari ganda campuran, ditambah dua tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Shesar Hiren Rustavhito.

Chico harus angkat koper lebih cepat setelah dia memutuskan tidak melanjutkan pertandingan saat tertinggal 1-5 di gim pertama ketika melawan Viktor Axelsen. Lalu Shesar dikalahkan pebulutangkis Irlandia, Nhat Nguyen 19-21, 17-21. Dengan ini maka tidak ada lagi wakil Indonesia di tunggal putra.

Empat wakil Indonesia di ganda campuran juga tersingkir. Pertama, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti harus mengakui kekalahan dari Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) 21-13, 15-21, 20-22.

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarmela kalah dari Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan) 21-15, 18-21, 10-21. Lalu Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dikalahkan rekannya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari 14-21, 16-21, 11-21.

Kekalahan juga harus diderita Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami yang ditaklukkan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok) 15-21, 16-21.

Meski demikian kabar baiknya adalah lolosnya dua tunggal putri yakni Putri Kusuma Wardani dan Putri Kusuma Wardani. Putri KW menyingkirkan Lalinrat Chaiwan (Thailand) dengan kemenangan 21-13, 21-13.

BACA JUGA Fikri/Bagas Persembahkan Kemenangan Perdana di Swiss Open untuk Syabda

Sedangkan Gregoria menumbangkan wakil Spanyol Clara Azurmendi dengan skor 21-13, 21-13.

Di nomor ganda putra, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan juga harus mengakui keunggulan Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang) 24-26, 21-15, 17-21

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia pada 32 besar Swiss Open, Rabu (22/3/2023):

Lapangan 1

Ganda putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang) 24-26, 21-15, 17-21

Tunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Nhat Nguyen 19-21, 17-21

Tunggal putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Viktor Axelsen (Denmark) 5-1 retired

Lapangan 2

Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) 21-13, 15-21, 20-22

Tunggal putri: Putri Kusuma Wardani vs Lalinrat Chaiwan (Thailand) 21-13, 21-13

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Clara Azurmendi (Spanyol) 21-13, 21-13

Ganda Campuran: Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok) 15-21, 16-21.

Lapangan 3

Ganda campuran: Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarmela vs Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan) 21-15, 18-21, 10-21

Lapangan 4

Ganda campuran: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari 14-21, 16-21, 11-21

Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Koceila Mammeri/Tanina Violette Mammeri (Aljazair) 21-16, 21-19

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan