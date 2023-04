Messi Lewati Ronaldo Sebagai Pencetak Gol Terbanyak di Eropa

Paris, Beritasatu.com - Satu gol yang dicetak ke gawang Nice membawa penyerang Paris Saint Germain (PSG), Lionel Messi, melewati rekor Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa.

Satu gol Messi pada menit ke-26 membawa PSG menang 2-0 di kandang Nice. Gol ini membawanya menjadi pemain yang mengoleksi gol terbanyak di Eropa yakni 702. Catatan ini membawanya melewati, Cristiano Ronaldo, yang usai Piala Dunia 2022 lalu bermain di klub Arab Saudi.

🚨 Club Goals in Europe: 🇦🇷 Messi: 702 🔥 🇵🇹 CR7: 701 Lionel Messi has SURPASSED Cristiano Ronaldo’s European career in 105 fewer matches 🤯 pic.twitter.com/HrzDsp5gYi

Jumlah ini dicapai penyerang asal Argentina itu bersama Barcelona (2004-2021) dan PSG (2021-sekarang). Messi juga mencapai kontribusi 1.000 gol, selain 702 golnya ia juga telah memberikan 298 assist di sepak bola Eropa.

Seperti dikutip Marca, masa depan pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu di PSG masih belum jelas karena kontraknya akan berakhir musim panas mendatang dan banyak spekulasi di media.

Penyerang Argentina itu masih dalam kondisi prima dan mungkin memilih untuk terus bermain di kompetisi level tertinggi karena dia belum mampu memenangkan Liga Champions UEFA setelah keluar dari Camp Nou.

Messi berusia 35 tahun dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki dunia sepak bola di kakinya, dengan hampir setiap kemungkinan terbuka karena tim mana pun di dunia pasti ingin dia bermain untuk mereka jika dia mau.

Klub lamanya, Barcelona, sudah menyatakan minat untuk memboyongnya kembali. Ada punya tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi.

Lionel Messi dikabarkan mendapat tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Hilal, dan akan dibayar 400 juta euro atau sekitar Rp 6,5 triliun per musim.

BREAKING: Lionel Messi is likely to leave PSG when his contract expires this summer 👀



via Sky Sports ✍️ pic.twitter.com/jrTiJtstv3