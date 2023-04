Indonesia Sisakan 2 Wakil, Ini Jadwal Semifinal Badminton Asia Championship 2023

Dubai, Beritasatu.com – Indonesia menyisakan dua wakil ke semifinal Kejuaraan Bulutangkis Asia 2023 atau Badminton Asia Championship. Mereka adalah tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Mereka akan berjuang memperebutkan tiket ke final pada hari ini, Sabtu (29/4/2023) pada pertandingan di Sheikh Rashid Bin Hamdan Inddor Haal, Al Nasr Club. Pertandingan akan dimulai pada pukul 1.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

Anthony Ginting akan menghadapi wakil Jepang, Kanta Tsuneyama pada partai keempat di lapangan 1. Meski dari peringkat Ginting unggul di peringkat kedua tetapi secara head to head dia kalah dari Kanta yang berada di peringkat 15 BWF dengan catatan 2-3.

Ginting sebelumnya lolos dari perempat final setelah mengalahkan wakil Tiongkok, Li Shi Feng 10-21, 23-21 dan 26-24.

Satu wakil lainnya adalah Dejan/Gloria yang akan menghadapi pasangan Tiongkok, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin. Ini akan menjadi pertemuan ketiga keduanya yang saat ini skornya imbang 1-1. Dejan/Gloria akan bermain di partai kedua pada lapangan 2.

Sebelumnya Dejan/Gloria di perempat final mengalahkan wakil India, Rohaan Kapoor/Reddy Sikki 21-8, 19-21, 21-15.

Jadwal Semifinal Badminton Asia Championship 2023

Lapangan 1

Ganda Putri: Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai

Tunggal Putra: Loh Kean Yew/Lu Guang Zu

Ganda Campuran: zheng Si Wei/Huang Ya Wiong vs Hoh Soon Huat/Lai Shevon Jemie

Tunggal Putra: Kanta Ysuneyama vs Antony Sinisuka Ginting

Ganda Putra: Ong Yew Sin/Teo Ee Yi vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Tunggal Putri: Akane Yamaguchi vs Tai Tzu Ying

Ganda Putra: Satwiksairaj Rankireddy vs Lee Yang/Wang Chi-Lin

Lapangan 2

Ganda Putra: Mayu Matsutomo/Wakana Nagahara vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Ganda Campuran: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Kiang Zheng Bang/Wei Yta Xin

Tunggal Putri: Chen Yu Fei/An Se Young

