Argentina Lawan Timnas Indonesia Digelar di Jakarta 19 Juni

Jakarta, Beritasatu.com - Argentina dipastikan akan bermain melawan Timnas Indonesia dalam partai uji coba FIFA pada 19 Juni 2023 mendatang di Jakarta. Kepastian ini diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Argentina melalui laman Twitter-nya.

Argentina akan menjalani tur Asia dalam FIFA Matchday pertengahan Juni mendatang. Sebelum melawat ke Indonesia Lionel Messi dan kawan-kawan akan bertemu Australia di Beijing pada 15 Juni 2023.

Kabar kepastian Aggentina ke Indonesia memang sudah terdengar sebelumnya hanya belum ada tanggal pastinya. Pada Kamis (18/5/2023) lalu situs berita TYC Sports seperti dikutip mengabarkan hal itu. “Confirmed: the next rivals of the Argentine National Team (Dikonfirmasi: lawan berikutnya dari Tim Nasional Argentina, Red),” demikian judul TYC Sports.

“Tim Nasional Argentina telah menentukan segalanya untuk pertandingan persahabatan berikutnya, sebelum dimulainya Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada),” tulis media tersebut.

Dikatakan, La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, akan berkeliling Asia. Lionel Messi dkk pertama kali akan menghadapi Australia di Tiongkok dan kemudian mengunjungi Indonesia untuk menghadapi anak-anak asuhan pelatih Shin Tae-yong.

Timnas asuhan Lionel Scaloni itu pertama kali akan menghadapi tim Australia, saingan yang mereka singkirkan di babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, pada 15 Juni di Beijing. Kemudian, juara dunia 2022 itu akan menghadapi Indonesia sebagai tim tamu pada 19 Juni mendatang.

Disebutkan pula bahwa kedua pertandingan persahabatan ini akan menjadi yang terakhir bagi Timnas Argentina sebelum dimulainya babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan. Babak kualifikasi akan dimulai pada September mendatang, di mana Argentina akan bertemu Ekuador dan kemudian menghadapi Bolivia di La Paz.

Melawan Indonesia di Jakarta akan menjadi penampilan keempat Timnas Argentina setelah sukses menjadi juara Piala Dunia 2022. Dalam uji coba pertama setelah menjadi kampiun di Qatar, Argentina menaklukkan Panama 3-0. Selanjutnya Lionel Messi dan kawan menghantam Curacao, 7-0. Setelah bertemu Australia di Beijing, Argentina akan dijajal Tim Garuda pada Senin, 19 Juni 2023.

