AVC Challenge Cup: Juara Grup A, Indonesia Bertemu Australia di Babak Kedua

Gresik, Beritasatu.com - Timnas putri Indonesia dipastikan menjadi juara Grup A usai mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-10) pada Kejuaraan Bola Voli putri Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup 2023 di GOR Tri Dharma Gresik, Selasa (20/6/2023).

Di babak kedua, Yolla Yuliana dkk akan bertemu Australia yang menjadi runner-up Grup C, Rabu (21/6/2023). Sedangkan Filipina akan menghadapi India sebagai juara Grup C.

Menurunkan formasi utama Megawati Hangestri, Wilda, Agustin Wulandari, Medi Yoku, Ratri Wulandari, dan Arneta (setter), Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Filipina.

Beberapa serangan yang dilancarkan anak-anak Indonesia bisa dibendung blok rapat pemain lawan. Namun, melalui variasi serangan, tuan rumah meninggalkan lawannya dalam pengumpulan angka dan menang 25-17.

Pada set kedua, Filipina berusaha mengubah pola permainan, tetapi serangan dari pemain-pemain Indonesia lebih efektif dalam menghasilkan angka. Kendati Filipina sempat mendekat 20-19, tuan rumah tidak terbendung dan kembali unggul 25-20.

Tertinggal dua set, permainan Filipina makin sulit berkembang dan sering melakukan kesalahan sendiri. Kondisi ini membuat Indonesia melaju jauh 10-4.

Pelatih Timnas Indonesia Alim Suseno mulai mengganti beberapa pemain utamanya, di antaranya Megawati, Ratri dan Arneta dengan memasukkan Tisya (setter), Hani Budiarti dan Aulia.

Hal serupa juga dilakukan kubu Filipina, tetapi perubahan itu tidak memperbaiki keadaan. Mereka terus tertekan dan sulit mengembangkan permainan. Indonesia akhirnya berhasil mengambil set ketiga dengan skor 25-10 untuk memastikan juara grup.

“Set pertama dan kedua cukup ketat mainnya. Filipina pertahanannya lumayan rapat dan pemain kami juga beberapa kali melakukan kesalahan sendiri,” kata pelatih Alim Suseno usai pertandingan.

Disebutkan masalah penerimaan bola servis dari anak asuhnya masih harus diperbaiki saat menghadapi laga berikutnya melawan Australia di babak kedua, Rabu (21/6/2023).

Kapten Timnas Indonesia Wilda SIti Nurfadilah mengamini pernyataan sang pelatih karena receive yang bagus akan membuat timnya bisa mengembangkan strategi permainan.

“Australia tim yang bagus dan pemain-pemainnya punya postur tubuh tinggi, jadi kita mesti bagus saat menerima bola agar bisa memainkan strategi,” katanya.

Hasil lainnya: Taiwan-Iran 3-0 (25-18, 25-16, 25-23), Mongolia-Uzbekistan 2-3 (20-25, 25-14, 25-15, 16-25, 10-15).

Jadwal Rabu (21/6/2023):

09.00 WIB Hongkong vs Mongolia

11.30 WIB Iran vs Vietnam

14.00 WIB Taiwan vs Uzbekistan

16.30 WIB Filipina vs India

19.00 WIB Indonesia vs Australia.

