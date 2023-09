Ukir Sejarah, Novak Djokovic Rebut Gelar Juara US Open 2023

New York, Beritasatu.com - Sejarah ditorehkan petenis Serbia Novak Djokovic setelah meraih gelar juara US Open 2023 (AS Terbuka) setelah menang 6-3, 7-6, 6-3 atas unggulan ketiga asal Rusia Daniil Medvedev, Senin (11/9/2023) pagi WIB.

Kemenangan ini membuat Djokovic mengamankan gelar bersejarah Grand Slam ke-24.

Djokovic sekarang memegang gelar tunggal putra atau putri terbanyak di era Terbuka, melampaui Serena Williams yang meraih 23 gelar. Selain itu, petenis berusia 36 tahun itu juga menyamai Margaret Court dengan 24 trofi tunggal Grand Slam, yang merupakan terbanyak dalam sejarah.

Ini merupakan tahun yang luar biasa bagi Djokovic. Dia menjadi pemain ketiga yang memenangi gelar tunggal putra Australian Open, Roland-Garros, dan US Open pada tahun kalender yang sama setelah Rod Laver dan Mats Wilander melakukannya pada tahun 1969 dan 1988.

Kemenangan tahun ini atas Medvedev di Flushing Meadows menandai balas dendam bagi Djokovic setelah kekalahan di final 2021 di New York.

Pertandingan sempat diwarnai insiden saat Djokovic terjatuh dan berbaring di lapangan karena keletihan setelah memainkan reli panjang pada kedudukan 3-3 pada set kedua.

“Satu lagi reli monster dari Medvedev. Djokovic pingsan," ujar komentator Sky Sports yang juga legenda tenis, Martina Navratilova.