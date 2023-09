Hong Kong Open 2023: 13 Wakil Indonesia Main Hari Ini, Fikri/Bagas vs Leo/Daniel

Hong Kong, Beritasatu.com – Sebanyak 13 wakil Indonesia akan berjuang lolos ke babak perempat final Hong Kong Open 2023 pada hari ini, Kamis (14/9/2023). Dari jumlah tersebut, dua wakil Indonesia di antaranya akan bentrok, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Kedua pasangan pelatnas ini sudah dua kali bertemu di turnamen dengan hasil sementara imbang 1-1.

Dua ganda putra Indonesia lain yang akan bermain adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

ADVERTISEMENT

Fajar/Rian menghadapi Fang Chih Lee/Fang Jen Lee. Meski diunggulkan, Fajar/Rian yang menempati unggulan pertama patut mewaspadai pasagan Taiwan. Pasalnya. Fajar/Rian belum lama dikalahkan lawannya itu di perempat final Spain Masters 2023 dengan skor 21-15, 20-22, 19-21.

Sementara itu, Ahsan/Hendra bertemu Chiu Hsiang Chieh/Yang Ming Tse. Dua tunggal putra dan tunggal putri Indonesia juga akan main/

Jonatan Christie bertemu dengan Lee Cheuk Yiu, sedangkan Anthony Sinisuka Ginting menghadapi pemain yang lolos dari kualifikasi Leong Jun Hao.

Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung bertemu dengan Yeo Jia Min dan Putri Kusuma Wardani melawan Han Yue.

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Hong Kong Open 2023

Lapangan 1

Gregoria Mariska Tunjung vs Yeo Jia Min

Putri Kusuma Wardani vs Han Yue

Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tang Chun Man/tse Ying Suet

Lapangan 2

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Treesa Jollu/Gayatri Gopichand Pullela

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yavcob Rambitan vs Keichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Fang Chiih Lee/Fang Jen Lee

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtya Mentari vs Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min

Lapangan 3

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Chiu Hsiang Chieh/Yang Ming Tse

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau

Anthony Sinisuka Ginting vs Leong Jun Hao