Jadwal Perempat Final Hong Kong Open 2023, Jojo Lawan Penakluk Axelsen

Jakarta, Beritasatu.com - Tujuh wakil Indonesia akan tampil di perempat final Hong Kong Open 2023, termasuk Jonatan Christie yang akan melawan penakluk tunggal putra nomor 1 dunia, Victor Axelsen, Chia Hao Lee, Jumat (15/9/2023).

Enam wakil Indonesia lainnya yang akan berlaga di babak delapan besar, yakni tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, 2 ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Jojo, panggilan Jonathan, akan melawan Chia Hao Lee. Pemain asal Taiwan ini menundukkan Axelsen di babak 32 besar, Rabu (14/9/2023). Chia Hao Lee secara mengejutkan bintang asal Denmark itu, dua gim langsung, 21-16 dan 21-10. Sementara di babak 16 besar, Lee menaklukkan wakil Malaysia, Lee Zii Jia, dengan tiga gim, 19-21, 21-17, dan 22-20. Pertandingan di perempat final besok akan menjadi yang pertama bagi Jojo bertemu pemain peringkat 37 tersebut.

"Di perempat final bertemu Lee Chia Hao, pastinya harus diwaspadai. Dia sudah menang melawan Viktor (Axelsen) dan Lee Zii Jia di turnamen ini, suatu hal yang tidak mudah," ujar Jojo.

Menurut Jojo, Lee Chia Hao pasti akan bermain tanpa beban saat bertemu dirinya. "Saya juga akan melakukan hal yang sama. Tidak mau berpikir saya peringkatnya di atas dia atau lebih berpengalaman dan sebagainya," kata Jojo soal lawannya di perempat final besok.

Tunggal putra lainnya, Anthony Sinisuka Ginting, bakal ditantang Su Li Yang dari Taiwan. Kedua pemain juga belum pernah bertemu sebelumnya.

Soal lawannya di depan besar, Ginting, menyatakan,"Saya belum mau berpikir terlalu jauh. Lawan setiap babak pasti kan mau berusaha menang jadi fokus ke setiap pertandingan yang akan dijalani saja."

Pada sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan menantang unggulan ketiga Carolina Marin dari Spanyol. Gregoria pernah dua kali bertemu Carolina dan saling mengalahkan. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Spain Masters 2023. Saat itu Gregoria menang 10-21, 21-15, dan 21-10.

Ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan ditantang wakil Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel. Kedua ganda ini pernah sekali bertemu dan dimenangkan Lamsfuss/Seidel, yakni pada Piala Sudirman 2023. Saat itu ganda Jerman itu menang 18-21, 21-17, dan 21-19.

Ganda putra Indonesia lainnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, akan turun di perempat final bertemu Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi yang di 16 besar menundukkan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan.

Ahsan/Hendra yang menjadi unggulan kelima pernah sekali bertemu Matsui/Takeuchi dan menang, yakni di 32 besar French Open 2021. Saat itu Ahsan/Hendra menang 21-19, 23-21.

Ahsan/Hendra pun akan berdiskusi dengan pelatih dan Pramduya/Yeremia soal calon lawan mereka. "Jumat lawan wakil Jepang yang tadi mengalahkan teman kami, Pramudya/Yeremia. Diskusi dulu dengan pelatih dan pelajari permainan mereka. Semoga kami bisa memenangkannya," ungkap Ahsan.

Ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, yang merupakan unggulan ketujuh, akan bertemu wakil Tiongkok, Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan. Apriyani/Fadia belum pernah bertemu ganda putri peringkat 14 tersebut.

Sementara ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, akan menantang unggulan keempat, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Rinoy/Pitha.

Jadeal wakil Indonesia di perempat final Hong Kong Open 2023, Jumat (15/9/2023):

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Carolina Marin (Spanyol)

Tunggal putra: Jonatan Christie vs Chia Hao Lee (Taiwan)

Ganda putri: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Tiongkok)

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia)

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman)

Ganda putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang)

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Su Li Yang (Taiwan)