Dominasi Max Verstappen Berlanjut di F1 GP AS

Texas, Beritasatu.com - Pembalap Red Bull, Max Verstappen mengemas kemenangan ke-50 dalam kariernya di ajang Formula One (F1) GP AS di Circuit of The Americas, Austin, Texas, pada Senin (23/10/2023) dini hari WIB.

Verstappen memulai balapan dari posisi keenam dan berhasil finis sebagai pemenang dengan waktu 1:35:21:362.

Tempat kedua dan ketiga ditempati oleh pembalap asal Inggris dari tim Mercedes, yaitu Lewis Hamilton dengan selisih waktu 2,225 detik, dan pembalap dari tim McLaren, Lando Norris, dengan selisih waktu 10,730 detik.

Kemenangan ini menjaga Verstappen tetap berada di puncak klasemen sementara F1 dengan total 466 poin, diikuti oleh rekan setimnya, Sergio Perez di peringkat kedua, dan Lewis Hamilton di tempat ketiga.

Dalam balapan ini, Verstappen yang memulai dari posisi keenam secara perlahan tetapi pasti berhasil menyalip lawan-lawannya satu per satu hingga akhirnya keluar sebagai yang tercepat.

Awal balapan, Norris berhasil memimpin dan bertahan di posisi pertama, menggeser Charles Leclerc yang memulai dari pole position.

Namun, Norris akhirnya harus menerima kenyataan dan turun ke peringkat ketiga setelah tidak dapat menahan serangan Verstappen hingga lap ke-26.

Setelah itu, Hamilton berhasil melampaui Norris pada tikungan pertama di lap 49, menempati tempat kedua.

Hingga akhir balapan, Verstappen berhasil mempertahankan posisi terdepan, sementara Hamilton finis di tempat kedua, dan Norris di tempat ketiga.

Di posisi keempat hingga kesepuluh, ditempati oleh Carlos Sainz Jr., Sergio Perez, Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly, Lance Stroll, dan Yuki Tsonoda.

Pada GP Austin kali ini, ada tiga pembalap yang tidak berhasil menyelesaikan balapan, yaitu Fernando Alonso, Oscar Piastri, dan Esteban Ocon, karena mengalami masalah pada kendaraan mereka.