Klasemen Medali SEA Games, Indonesia Kukuh di Posisi Ketiga

Jakarta, Beritasatu.com - Kontingen Indonesia pada SEA Games Vietnam, Sabtu (21/5/2022), meraih tujuh medali emas dan hasil tersebut memperkukuh kedudukan tim Merah Putih di posisi ketiga klasemen dengan raihan 57 emas, 77 perak dan 68 perunggu.

Tambahan emas bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2021 ini berasal dari Chess-Women's Team Blitz Chess lewat Chelsie Monica I Sihite dan Ummi Fisabilillah. Berikutnya dari Rica Nensi Perangin Angin (menembak Women's 10m Running Target), Nourma Try Indriani, Nurul Sofiah dan Rica Nensi Perangin Angin (menebak 10m Running Target Team Women).

Emas selanjutnya dari Andri Agus Mulyana, Joko Andriyanto dan Mugi Harjito (kayak-Men's Kayak four, 500 meters), Stevani Maysche Ibo, Ana Rahayu dan Raudani Fitra (Kayak-Women's Kayak four, 500 meter). Berikutnya Rahmat Erwin Abdullah (angkat besi 73kg) serta Sella Monim, Dayumin dan Riska Andriyani (Kano-Women's Canoe four, 200 meter).

Dengan berada di posisi tiga, Kontingen Indonesia terbilang aman karena negara di bawahnya yakni Filipina dan Singapura sama-sama mengumpulkan emas sebanyak 47 atau terpaut 10 medali emas. Apalagi SEA Games bakal ditutup Senin (23/5/2022).

Untuk posisi puncak klasemen medali SEA Games, tuan rumah Vietnam tidak bakal terkejar kontingen lain dengan raihan 175 emas, 102 perak dan 104 perunggu. Sedangkan posisi kedua ada Thailand dengan 75 emas, 88 perak dan 118 perunggu.

Klasemen perolehan medali SEA Games 2021 berdasarkan data seagemas2021.com hingga pukul 21.30 WIB :



1. Vietnam 175 emas 102 perak 104 perunggu

2. Thailand 75 emas 89 perak 118 perunggu

3. Indonesia 57 emas 77 perak 68 perunggu

4. Filipina 47 emas 65 perak 88 perunggu

5. Singapura 47 emas 44 perak 67 perunggu

6. Malaysia 37 emas 40 perak 81 perunggu

7. Myanmar 8 emas 17 perak 31 perunggu

8. Kamboja 8 emas 10 perak 29 perunggu

9. Laos 2 emas 7 perak 25 perunggu

10. Brunei 1 emas 1 perak 1 perunggu

11. Timor Leste 0 emas 2 perak 1 perunggu

Sumber: ANTARA