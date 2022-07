Novak Djokovic Sukses Menangkan Gelar Ketujuh Wimbledon

London, Beritasatu.com - Petenis Serbia, Novak Djokovic berhasil mengalahkan petenis non-unggulan Australia, Nick Kyrgios 4-6, 6-3,6-4, 7-6(3) untuk memenangi titel ketujuhnya di Wimbledon pada Minggu (10/7/2022).

Dengan kemenangan ini maka Djokovic meraih kesuksesan keempat kalinya secara beruntun di All England Club untuk gelar Grand Slam ke-21 dalam kariernya.

Magnificent.



In its 100 years, Centre Court has seen few champions like @DjokerNole#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/vffvL2f08Q