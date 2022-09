Kejutan, Roger Federer Umumkan Pensiun Sebagai Petenis

Zurich, Beritasatu.com - Dunia tenis dikejutkan dengan kabar yang datang dari mantan petenis peringkat satu dunia, Roger Federer. Lewat akun media sosialnya, Roger Federer mengumumkan pensiun sebagai petenis pada akhir tahun ini.

Laver Cup 2022 yang akan berlangsung pada pekan depan, 23-25 September, akan menjadi turnamen terakhir Roger Federer.

“Saya harus menyadari kapan harus mengakhiri karier kompetitif. Piala Laver pekan depan di London akan menjadi ajang ATP terakhir saya,” kata Federer di akun Twitter miliknya, Kamis (15/9/2022).

Petenis berusia 41 tahun asal Swiss itu meraih kesuksesan besar sepanjang 24 tahun karier profesionalnya.

Federer pernah menjadi petenis nomor satu dunia selama 237 pekan beruntun pada Februari 2004 hingga Agustus 2008.

Sebanyak 20 gelar grand slam telah direngkuh Federer sejak gelar pertamanya pada Wimbledon 2003 sampai gelar terakhir pada Australian Open 2018.

Dia menjadi petenis tersukses di Wimbledon dengan torehan delapan gelar.

Keputusannya pensiun tentunya tidak lepas dari kondisi kebugarannya yang tidak mendukung lagi bersaing di level teratas. Federer mengalami masalah cedera dalam beberapa tahun terakhir. Petenis berusia 40 tahun itu mengalami cedera lutut sejak terakhir kali muncul di Wimbledon tahun lalu.

“Seperti yang diketahui, selama tiga tahun terakhir saya menghadapi tantangan berupa cedera dan operasi. Saya sudah bekerja keras untuk dapat kembali kompetitif,” ujarnya.

