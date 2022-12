Dow Jones Ambles 200 Poin karena Kekhawatiran Resesi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones pada hari Jumat (16/12/2022) karena kekhawatiran resesi menyusul bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) terus menaikkan suku bunga.

Dow Jones Industrial Average kehilangan 281,76 poin atau 0,85% menjadi 32.920,46. S&P 500 turun 1,11% menjadi 3.852,36. Sementara Nasdaq Composite yang padat teknologi turun 0,97% menjadi 10.705,41.

Indeks utama di bursa AS membukukan pelemahan minggu kedua berturut-turut. S&P 500 turun 2,08% minggu ini, dan menempatkan pelemahan di Desember sekitar 5,58%. Sementara Dow Jones dan Nasdaq masing-masing turun 1,7% dan 2,7% sepanjang pekan ini.

Bursa saham AS termasuk Dow Jones jatuh minggu ini setelah kenaikan suku bunga The Fed 50 basis poin jadi 4,25%-4,75% tingkat tertinggi dalam 15 tahun. Bank sentral mengatakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga hingga 2023 menjadi 5,1%, angka yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Sumber: CNBC