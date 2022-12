Gandeng Andre Taulany, Emiten Erick Thohir Kembangkan Industri Konten Kreatif

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten yang terafiliasi dengan Erick Thohir PT Mahaka Media Tbk (ABBA) dengan brand yang bertranformasi menjadi mahakaX berbolaborasi dengan konten kreator yang fokus pada pengembangan intellectual property (IP) melalui ekosistem teknologi dan media yang dimiliki mahakaX. Terbaru, mahakaX menggandeng Taulany TV, milik artis Andre Taulany.

“Di era konvergensi media digital saat ini, para kreator konten berperan penting dalam mengoptimalkan pasar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah brand dan bisnis," kata Chief Executive Officer MahakaX Farash Farich Senin (19/12/2022).

Tren tersebut memungkinkan pelaku bisnis untuk leluasa dalam memilih suatu media dan format apa yang digunakan dalam penyampaian pesan terbaik kepada target konsumen. "Kami melakukan terobosan dalam menjawab kebutuhan industri dengan mendukung potensi kreator konten melalui pemanfaatan ekosistem mahakaX yang terintegrasi, sehingga memudahkan mereka dalam menghadirkan konten berkualitas," kata dia.

Farash menjelaskan mahakaX siap menjalin kerja sama dengan para kreator konten melalui dua pendekatan utama yakni pengembangan intellectual property (IP) serta financial solution yang diharapkan dapat memfasilitasi ide, kreativitas, serta membangun personal branding bagi para kreator.

Farash meyakini konten, media, dan teknologi menjadi kunci untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem digital kreatif nasional. "Kolaborasi ini menjadi langkah awal yang baik bagi mahakaX untuk meningkatkan kualitas konten kreator," ungkapnya.

Founder Taulany TV, Andre Taulany mengatakan pihaknya mengapresiasi kesempatan yang diberikan mahakaX dalam membangun kemitraan di industri kreatif dan dipercaya untuk memaksimalkan ekosistem media kreatif yang dimiliki oleh

mahakaX untuk bisa kami kembangkan dalam pembuatan konten kreatif yang menarik serta berkelanjutan.

Dikutip dari website Social Blade, per Desember 2022 channel Taulany TV memiliki jumlah subscriber sebanyak 6,5 juta dengan konten telah ditonton sebanyak 1,3 milar kali.

Berdasarkan laporan We Are Social, pengguna aktif media sosial tercatat meningkat 12,35% (yoy) sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Bahkan Youtube menempati peringkat teratas (94%), diikuti Instagram (93%), TikTok (63%), Facebook (59%) dan Twitter (54%) sebagai platform yang paling sering diakses selama periode Juni 2022 menurut laporan Populix bertajuk Social Media Habit and Internet Safety.

Sumber: Investor Daily