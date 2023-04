Hari Kartini, Gaji Perempuan Lebih Tinggi dari Laki-laki di 5 Sektor Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini diperingati di hari lahirnya, setiap tanggal 21 April atau Hari Kartini. Kesejahteraan dan akses perempuan ke lapangan kerja terus membaik, tetapi masih tertinggal dibanding kaum laki-laki.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum, upah buruh laki-laki lebih tinggi dibandingkan upah buruh perempuan. Namun, terdapat lima kategori lapangan pekerjaan di mana upah buruh perempuan lebih tinggi dibandingkan upah buruh laki-laki.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2022, rata-rata upah buruh, pada Agustus 2022 (data terakhir) sebesar Rp 3,07 juta. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,33 juta rupiah dan upah buruh perempuan sebesar Rp 2,59 juta.

Namun, upah buruh perempuan lebih tinggi dari laki-laki di kategori ini: Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 6,87 juta dibandingkan upah buruh laki-laki Rp 4,71 juta; Pengadaan Listrik dan Gas Rp 6,29 juta vs Rp 4,3 juta; Real Estate Rp 5,63 juta vs Rp 4,11 juta; Transportasi dan Pergudangan Rp 3,92 juta vs Rp 3,58 juta; dan Konstruksi Rp 4,87 juta vs Rp 2,92 juta.

Upah buruh laki-laki tertinggi terdapat pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 5,41 juta rupiah, sedangkan upah buruh laki-laki pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memperoleh upah terendah sebesar Rp 2,37 juta. Upah buruh perempuan terendah terdapat pada kategori Jasa Lainnya sebesar Rp 1,39 juta.

Pada Agustus 2022, dari 209,42 juta penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki sebesar 83,87 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 53,41 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,60 persen poin dan 0,07 persen poin.

