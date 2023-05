Ekspor April 2023 Anjlok 17,62 Persen, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor pada April 2023 mencapai US$ 19,29 miliar. Angka ini turun 17,62% dibandingkan Maret 2023. Bila dibanding dengan April 2022, nilai ekspor turun sebesar 29,40%.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi menyampaikan, pada April 2023 ekspor nonmigas mencapai US$ 18,03 miliar, turun 18,33% dibanding Maret 2023, dan turun 30,35% jika dibanding ekspor nonmigas April 2022.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas April 2023 terhadap Maret 2023 terjadi pada komoditas logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$ 573,4 juta (52,30%), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bijih logam, terak, dan abu sebesar US$ 166,8 juta (26,16%).

"Pertumbuhan ekspor secara month-to-moth ini merupakan pola musimaan karena adanya libur Idulfitri," kata Imam Machdi dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Imam menjelaskan, ekspor nonmigas April 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$ 4,62 miliar, disusul Amerika Serikat US$ 1,57 miliar dan India US$1,54 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,92%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$ 3,16 miliar dan US$ 1,44 miliar

