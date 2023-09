HET Beras Bulog di Sumatera Utara Naik 15 Persen

Medan, Beritasatu.com - Harga beras Bulog program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumatera Utara resmi mengalami kenaikan per 1 September, mencapai Rp 10.250 per kilogram dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.500 per kilogram, naik Rp 1.550 atau sekitar 15%.

Sebelumnya, harga beras di gudang Bulog hanya Rp 8.600 per kilogram dengan HET Rp 9.950 per kilogram. Salah satu faktor penyebab kenaikan harga beras ini adalah El Nino yang berkepanjangan di berbagai daerah.

"Berhubungan dengan beras SPHP, ada perubahan harga tebus di Bulog. Mulai 1 September 2023, harga tebus di Bulog telah naik menjadi Rp 10.250 dengan HET Rp 11.500," kata Kepala Bulog Sumatera Utara, Arif Mandau saat meninjau stok beras Bulog di gudang yang terletak di Jalan Mastafa, Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (1/9/2023).

Arif juga menjelaskan bahwa selain faktor El Nino yang berkepanjangan, faktor lain yang memengaruhi kenaikan harga beras adalah kenaikan harga beras internasional dan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan penurunan produksi pupuk.

"Adanya perang Rusia-Ukraina yang menjadi sumber bahan baku pupuk, turut memengaruhi harga. Jika pasokan pupuk terganggu, produksinya bisa turun sekitar 2% hingga 3%. Sementara El Nino dan kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Januari tahun depan, juga berdampak pada produksi beras," jelasnya.

Meskipun begitu, Arif menegaskan bahwa ketersediaan beras saat ini masih aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 40.000 ton.

"Stok beras di Kanwil Sumatera Utara mencapai sekitar empat puluh enam ribu ton, dan akan ada pengiriman satu kapal lagi dengan jumlah 12.500 ton pada hari Senin mendatang. Jadi, total stok nantinya mendekati 60.000," ungkapnya.

Pantauan Beritasatu.com, harga beras di beberapa pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Palapa Medan misalnya, harga beras medium kini mencapai Rp 12.500 per kilogram, sedangkan sebelumnya hanya sekitar Rp 11.500 per kilogram.

Untuk mengendalikan dan menstabilkan kenaikan harga beras, Kanwil Bulog Sumatera Utara saat ini mengalirkan beras SPHP ke pasar tradisional, toko sembako, ritel modern, serta melakukan penjualan daring. Selain itu, Kanwil Bulog Sumatera Utara juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan untuk mengadakan pasar keliling di setiap kelurahan di Kota Medan dengan target 12 ton beras setiap harinya.

