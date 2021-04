Bursa Asia Mixed, Investor Cermati Saham Alibaba

Senin, 12 April 2021 | 08:31 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada awal perdagangan hari ini, Senin (12/4/2021). Pelaku pasar akan mencermati pergerakan saham Alibaba setelah raksasa e-commerce itu dijatuhi sanksi oleh regulator antimonopoli Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,04%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,21%, Kospi Korea Selatan naik 0,24%.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tiongkok (SAMR) menjatuhkan denda 18,23 miliar yuan atau sekitar Rp 40,6 triliun kepada online marketplace terbesar Tiongkok, Alibaba, karena memonopoli pasar. Denda tersebut setara dengan 4% pendapatan perusahaan pada 2019.

Dalam keterangan persnya, Alibaba mengatakan menerima denda tersebut dan akan mematuhi keputusan SAMR.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent naik 0,51% ke US$ 62,37 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate naik 0,4% ke US$ 59,56 per barel.

Sumber: CNBC.com