Asperindo Minta Pelaku Industri Logistik Jaga Keberlangsungan Bisnis

Jakarta, Beritasatu.com- Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta semua pihak yang terlibat dalam industri logistik berpikir untuk kepentingan bersama dan keberlangsungan usaha jangka panjang di tengah pandemi Covid-19. Hal itu menyikapi rencana mogok kerja Gokilat sebagai mitra Gosend berkaitan perubahan insentif baru.

Sekretaris Jenderal Asperindo, Trian Yusermakarena mengatakan, Gosend merupakan bagian pelaku industri logistik yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari regulator sekaligus anggota Asperindo. “Harapan kami Gosend bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tengah pandemi, peran Gosend strategis dan harus diakui karena adanya perubahan perilaku pembelian konsumen yang beralih jadi online,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Terdapat dua hal untuk disadari semua pihak termasuk mitra Gosend berkaitan situasi saat ini. Pertama, Asperindo tidak tidak campur tangan terhadap strategi bisnis masing-masing anggotanya, termasuk Gosend. Kedua, kesadaran situasi sulit ini membuat para mitra Gosend tetap bersemangat dengan keterbatasan yang ada. "Kami berharap mitra Gojek yang sekarang sudah menjadi anggota Asperindo bisa memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat," kata dia.

Berkaitan tarif maupun insentif Trian mengatakan hal merupakan kewenangan masing-masing perusahaan karena tarif pengiriman barang tidak diatur pemerintah, kecuali tarif penumpang yang diatur Kementerian Perhubungan.

Ke depan kata dia, tren pemesanan online akan terus tumbuh sehingga pengiriman oleh mitra pengantar barang akan ikut meningkat. Atas dasar itu menurutnya penting untuk tetap serius menjalankan peran di industri dalam rangka menjaga produktivitas di tengah situasi sulit saat ini.

Mulai 8 juni, Gosend menerapkan skema baru insentif atau bonus kepada mitra driver yang melayani pengiriman di hari yang sama di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Adapun skema pendapatan pokok atau tarif per jarak tempuh tidak berubah. Pendapatan pokok yang diterima mitra driver Gosend Sameday tetap merupakan yang terbaik di industri. Penyesuaian skema insentif dilakukan agar lebih banyak mitra driver bisa mendapatkan insentif. Melalui skema baru insentif in,i bonus diberikan per 1 kali pengantaran dibandingkan skema sebelumnya yaitu per lima pengantaran. Selama ini mitra driver Gosend Sameday memperoleh penghasilan utama dari pendapatan pokok per jarak tempuh kemudian baru ditambah insentif/bonus.

