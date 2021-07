Kemperin Amankan Tambahan 922 Ton Oksigen Per Hari untuk Medis

Sabtu, 10 Juli 2021 | 12:51 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah sudah berhasil mengamankan kebutuhan tambahan oksigen medis menyusul lonjakan kasus aktif Covid-29 yang menyebabkan terjadinya defisit oksigen.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 6 Juli 2021, total kebutuhan oksigen medis telah naik menjadi 2.333 ton per hari. Sedangkan kapasitas nasional produksi oksigen hanya 1.758 ton per hari, sehingga ada defisit sebanyak 575 ton per hari.

“Dengan berbagai macam upaya, kami di Kementerian Perindustrian sudah bisa mengamankan sekitar 922 ton oksigen per hari, baik itu yang dapat dari impor maupun tambahan dari industri dalam negeri atau lokal,” kata Agus Gumiwang dalam acara penyerahan donasi 600 unit oxygen concentrator dari Indorama, Sabtu (10/7/2021).

Dikatakan Menperin, pasokan tambahan ini juga akan terus naik demi mengamankan kebutuhan pasokan oksigen medis. Berdasarkan Instruksi Menperin Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Perindustrian juga telah menginstruksikan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pemenuhan oksigen bagi penanganan Covid-19. Salah satunya yang dilakukan Indorama dengan mendonasikan 600 unit oxygen concentrator.

“Kementerian Perindustrian ditugaskan mencari sumber-sumber oksigen tambahan, baik melalui peningkatan kapasitas produksi maupun mendatangkan dari impor. Kami terus bekerja sama dengan kementerian/lembaga, khususnya dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan juga dengan asosiasi industri,” kata Menperin.

