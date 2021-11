WOM Finance Targetkan Laba Bersih Rp 100 Miliar

Rabu, 3 November 2021 | 17:28 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) menargetkan laba bersih perseroan pada akhir 2021 sebesar Rp 100 miliar, meningkat sekitar 75% dari tahun 2020 yang hanya Rp 57,37 miliar.

Laba bersih ini diharapkan terus tumbuh dan kembali tembus Rp 200 miliaran seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda. Di mana, pada tahun 2019 WOM Finance bisa meraup laba di Rp 259,67 miliar.

"Tahun ini kami harapkan laba bisa di atas Rp 100 miliar dan kami proyeksi tahun depan atau dua tahun depan bisa capai kembali balik ke level Rp 200 miliaran. Hal itu tak menutup kemungkinan jika ada percepatan dari pemulihan pascapandemi yang mendorong penyaluran pembiayaan konsumen ditambah dengan infrastruktur yang sudah lebih baik dan digitalisiasi, serta efisiensi sehingga kami berharap bisa kembali membukukan laba bersih yang lebih baik lagi," kata Direktur Keuangan WOM Finance Zacharia Susantadiredja dalam paparan publik, Rabu (3/11/2021).

Kenaikan laba didorong pembiayaan yang ditargetkan juga tumbuh mencapai Rp 5 triliun pada akhir 2022, dari target akhir tahun ini yang sebesar Rp 4 triliun. Di mana, pembiayaan multiguna yang meliputi penyaluran pembiayaan untuk mobil dan motor masih akan menjadi andalan untuk mendongkrak pertumbuhan.

"Tahun depan porsi dari pembiayaan motorku dan mobilku di level 60% seiring pertumbuhan pembiayaan yang didukung jaringan dealer dan pertumbuhan ekonomi yang makin membaik setelah pandemi. Sementara pembiayaan modal kerja bisa kontribusi 5% dari pembiayaan," sebutnya.

Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar menyampaikan perseroan telah melakukan beberapa inovasi dan inisiatif dalam rangka perbaikan kinerja perseroan di tengah pandemi Covid 19. Perseroan telah merealisasikan proses digitalisasi akuisisi dan channel payment. Selain itu, perseroan juga telah menjalankan sentralisasi proses operasional dan kredit, serta optimalisasi produktivitas dan efektivitas tenaga marketing dan penagihan.

Untuk pengembangan produk, pada Agustus lalu perseroan telah meluncurkan produk baru pembiayaan logam mulia bernama MasKu. Di mana, MasKu diharapkan bisa tembus Rp 20 miliar untuk pembiayaannya pada tahun 2022.

“Keberhasilan perseroan dalam menjalankan keseluruhan strategi ditengah masa sulit pandemi Covid-19 memberikan dampak yang positif bagi pencapaian kinerja perusahaan," ungkap Djaja.

Adapun, selama sembilan bulan pertama 2021 anak usaha PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) ini telah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 76 miliar. Raihan ini meningkat 34% dibandingkan pada periode September 2020 yang senilai Rp 56 miliar.

Sedangkan total penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 69% mencapai Rp 3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun. Artinya, WOM Finance telah melampaui capaian pembiayaan baru sepanjang periode 2020 yang hanya mampu mencatatkan Rp 2,39 triliun, walaupun masih belum bisa menyentuh capaian 2019 sebesar Rp 5,79 triliun.

Total ekuitas juga mengalami peningkatan 8% menjadi Rp 1,3 triliun, Return on Asset (ROA) 2,7% dengan Return on Equity (ROE) 8,1%, meningkat masing-masing dari 1,5% dan 6,1% dibandingkan September 2020. Sedangkan Non Performing Financing (NPF) nett 0,9%, turun 1,9% dibandingkan September 2020.

Sumber: Investor Daily