Jalur Puncak Bogor Diberlakukan Dua Arah, Kendaraan Merayap

Bogor, Beritasatu.com - Kondisi arus lalu lintas di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Selasa (3/5/2022) sudah kembali normal dua arah. Kendaraan dari Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya merayap dua arah.

Jalur Puncak kembali normal dua arah sekitar pukul 17.30 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya kendaraan Satlantas Polres Bogor yang tiba di Pos Polisi Simpang Gadog.

Petugas membuka arus kendaraan yang menuju kawasan Puncak setelah sempat tertahan karena sistem one way arah Jakarta sejak pukul 12.00 WIB. Kendaraan dari arah Simpang Ciawi maupun yang keluar dari exit Gerbang Tol Ciawi pun akhirnya dapat melintas.

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan penormalan dua arah di Jalur Puncak ini diberlakukan setelah melakukan pengurasan arus dengan one way.

"Selama 1,5 jam kami melakukan upaya pengurasan titik-titik simpul kemacetan dengan mekanisme one way. Jadi kami berlakukan one way ke arah Jakarta untuk menguras titik-titik yang ada di sepanjang jalur Puncak, sekarang sudah kami normalisasi arusnya," kata Iman di Simpang Gadog.

