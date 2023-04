One Way Km 72 Tol Cipali-Km 414 Tol Kalikangkung Diperpanjang hingga Rabu Malam

Jakarta, Beritasatu.com - Rekayasa lalu lintas one way dari Km 72 Tol Cipali hingga Km 414 Tol Kalikangkung yang mulai digelar Selasa (18/4/2023) siang, hingga kini masih diterapkan dan diperpanjang sampai Rabu (19/4/2023) malam pukul 24.00 WIB.

Dari informasi NTMC Polri, perpanjangan rekayasa lalu lintas one way akan berakhir pada Rabu 19 April 2023 pukul 24.00 WIB.

Namun, apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran one way (dapat dilanjutkan atau diakhiri dan lalu lintas kembali normal 2 arah).

Diinformasikan, siang ini ekor kepadatan masih berada di Km 15 Bekasi Timur dan tol Layang MBZ masih dilakukan buka/tutup untuk minimalisasi kepadatan di pertemuan arus Km 48.

Sementara itu, traffic counting di Km 50 A selama tiga jam berturut-turut mencapai rata-rata 5.800 kendaraan per jam (di atas indikator rekayasa lalu lintas contraflow >5.500 kendaraan/jam).

Adapun traffic counting di tol Cipali Km 190 Palimanan pada tiga jam berturut-turut rata-rata mencapai 4.100 kendaraan/jam (di atas indikator rekayasa lalu lintas one way >4.100 kendaraan/jam).

Kenaikan volume arus lalu lintas sampai dengan saat ini dibandingkan dengan volume arus lalu lintas tadi malam meningkat 10% dari 5.087 kendaraan per jam menjadi 5.606 kendaraan per jam (berdasarkan data traffic counting Km 50 tol Japek.

