Meroket, Harga Cabai Rawit di Mataram Rp 90.000 per Kg

Mataram, Beritasatu.com - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat meroket dari Rp 25.000-27.000 menjadi Rp 90.000 per kilogram. Hal itu diutarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/1/2023).

"Kenaikan harga itu berdasarkan hasil pantauan harga di tiga pasar tradisional yakni Pasar Mandalika, Dasan Agung, dan Pagesangan," kata Kepada Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida di Mataram, Kamis.

Untuk harga cabai rawit di tiga pasar itu, katanya, di Pasar Mandalika harganya Rp 75.000 per kilogram, Pasar Dasan Agung Rp 0.000 per kilogram, dan Pasar Pagesangan Rp 90.000 per kilogram.

"Sedangkan untuk cabai keriting sejauh ini harganya masih normal yakni Rp 35.000 per kilogram dan cabai merah besar Rp 30.000 per kilogram," sebutnya.

Sumber: ANTARA