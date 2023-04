Penuhi TKDN, Motor Listrik ALVA One Berhak Dapat Subsidi

Jakarta, Beritasatu.com – Produsen motor listrik ALVA mengumumkan memenuhi syarat subsidi motor listrik dari pemerintah setelah berhasil mencapai kuota Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 44% untuk ALVA One.

Putu Yudha, Chief Marketing Officer ALVA mengatakan, komitmen ALVA dalam melakukan investasi dalam negeri dan banyak kolaborasi dengan perusahaan lokal membuat ALVA One mencapai persentase TKDN terbaru sebesar 44%, sehingga ALVA One memenuhi syarat bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik.

“Komitmen investasi yang kami lakukan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik salah satu bentuk konkretnya adalah fasilitas manufaktur di Cikarang dan kolaborasi dengan mitra- mitra kami di Indonesia," kata Putu, Rabu (5/4/2023).

Dari sisi performance, kecepatan maksimum Alva hingga 90km/jam dengan daya jelajah hingga 70 km sekali cas, dan torsi sebesar 46,5Nm. Alva One menggunakan baterai lithium 60 V 45 Ah(2,7 kWh) dengan waktu pengecasan 4 jam.

Alva One juga juga dilengkapi dengan jok dan legroom yang lebih luas dibandingkan motor listrik pada umumnya. Pengguna ALVA One juga akan mendapatkan akses layanan customer service dan roadside assistance 24 jam. Dari sisi connectivity, ALVA One telah dilengkapi dengan aplikasi yang terhubung langsung antara motor dengan smartphone.

Sebelum subsidi, Alva One dibanderol dengan harga Rp 36.490.000 on the road di wilayah Jabodetabek. Dengan adanya subsidi pemerintah sebesar Rp 7 juta maka harga Alva One diperkirakan sekitar Rp 29 jutaan. Alva One adalah motor listrik termahal di antara 14 merek motor listrik yang mendapatkan subsidi.

