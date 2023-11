Regulasi AI Diperlukan agar Tidak Disalahgunakan

Penulis: Stefani Wijaya | Editor: HE

Kamis, 26 Oktober 2023 | 05:01 WIB URL berhasil di salin.

Direktur PT Astra Otoparts Kusharijono dalam diskusi bertajuk "How Indonesia Can Capitalize on the Global AI Revolution (Transition)" dalam rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. (Beritasatu.com / Joanito De Saojoao)

BERITA TERKAIT

Hari Sumpah Pemuda, Erik Supit Pamerkan 100 Potret AI Wajah Khas Indonesia LIFESTYLE Intip Pameran Visual AI Pertama di Museum Sumpah Pemuda Jakarta LIFESTYLE Pelaku Industri di Tanah Air Mendukung Regulasi AI OTOTEKNO IBM Optimis Kecerdasan Buatan Tak Akan Gantikan Peran Manusia EKONOMI 4 Platform AI untuk Membuat Presentasi Online dan Cara Menggunakannya OTOTEKNO Persaingan AI, Tiongkok Ingin Samai Kekuatan Superkomputer AS OTOTEKNO

BERITA TERKINI

3 Relawan Mer-C Asal Indonesia Putuskan Tetap Tinggal di Gaza INTERNASIONAL

1075316

Dukung Perdamaian, Aldi Taher Sumbangkan Honor Syuting untuk Palestina LIFESTYLE

1075314

KPK Perpanjang Masa Penahanan 3 Tersangka Kasus Kementan NASIONAL

1075313

7 Hewan yang Dikaitkan dengan Kematian, Mitos atau Fakta? OTOTEKNO

1075296

Jatuh Bangun WeWork, Startup yang Dahulunya Bernilai Rp 740 T Kini Bangkrut EKONOMI

1075304

BPS Buka Rekrutmen Mitra Statistik untuk Lulusan SMA atau Sederajat, Ini Syaratnya NASIONAL

1075299

Jadi Tersangka Baru Kasus BTS, Achsanul Qosasi Diduga Terima Rp 40 M NASIONAL

1075311

El Rumi Terus Berlatih, Al Ghazali Yakin Adiknya Menang Lawan Jefri Nichol LIFESTYLE

1075312

Pelesiran ke Kediri Jangan Lupa Cicipi Kuliner Legendaris Rawon Mayor Bismo LIFESTYLE

1075310

Ini Aturan Larangan Keterlibatan ASN dalam Tim Kampanye Capres-Cawapres NASIONAL

1075306