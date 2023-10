Microsoft Luncurkan Copilot, Ini Kemampuannya

Jakarta, Beritasatu.com - Microsoft akan meluncurkan asisten kerja AI generatif Copilot kepada jutaan pelanggan perusahaan. Sebagai permulaan, Microsoft Copilot akan diluncurkan di Amerika Serikat (AS) pada Rabu (1/11/2023).

Dilansir dari Gizmodo, Rabu (1/11/2023), Microsoft 365 Copilot adalah alat yang memanfaatkan artificial intelligence (AI) generatif untuk menjalankan berbagai tugas yang sebelumnya mungkin lebih banyak dikerjakan pekerja magang.

Alat ini dapat merangkum email panjang, menyusun draf tanggapan, dan mengubah dokumen Word menjadi presentasi PowerPoint. Selain itu, Copilot juga dapat merangkum topik yang dibahas dalam rapat, mencatat peserta, serta mengidentifikasi tindakan yang harus diambil, dan selanjutnya memberi tahu Anda.

Apabila Anda belum familiar dengan cara kerja Copilot, Anda juga bisa bertanya pada Chatbot Microsoft 365 yang didukung oleh AI generatif ChatGPT. Chatbot ini memiliki kemampuan untuk menjelajahi seluruh aplikasi dalam Microsoft guna mengumpulkan informasi, dan juga memanfaatkan kecanggihan pencarian internet ChatGPT.

Misalnya, jika Anda absen selama seminggu, Anda dapat bertanya kepada Chatbot Microsoft 365, "Apakah ada yang penting terkait klien kami minggu lalu?" dan Copilot akan merangkum segala informasi yang relevan dari email, kalender, dokumen, dan presentasi perusahaan.

Microsoft Copilot, dengan semua fungsinya, tidak ditawarkan secara gratis. Para pelanggan perusahaan harus membayar biaya langganan sebesar US$ 30 atau sekitar Rp 480.000 per bulan per pengguna.