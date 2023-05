Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar 38,2%, Prabowo 31,1%, dan Anies 23,6%

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dalam survei capres terbaru yang dilakukan lembaga survei Charta Politika Indonesia. Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi tiga nama.

Berdasarkan hasil survei itu, Ganjar Pranowo dipilih oleh 38,2 persen responsen, disusul Prabowo Subianto dengan 31,1 persen, dan Anies Baswedan yang meraih 23,6 persen.

“Dalam simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo 38,2% menjadi pilihan tertinggi. Diikuti oleh Prabowo Subianto 31,1% dan Anies Baswedan 23,6%,” Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam rilis survei secara daring, Senin (15/5/2023).

Yunarto menyebut masih ada 7,1% responden yang belum menjawab atau tidak tahu.

Yunarto menyampaikan tren elektabilitas Ganjar terus naik dibandingkan dengan survei sebelumnya. Elektabilitas Ganjar naik signifikan dari 31,4 persen pada April 2023 menjadi 38,2 persen pada Mei 2023. Dengan demikian, elektabilitas Ganjar melesat sekitar 7 persen setelah ditetapkan sebagai bakal capres PDIP pada 21 April 2023 lalu.

Di sisi lain, Prabowo dan Anies cenderung menurun jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada April 2023, elektabilitas Prabowo dan Anies masing-masing 31,4% dan 25,2%.

“Elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan pada survei kali ini,” ujarnya.

Survei ini dilakukan Charta Politika pada 2 Mei hingga 7 Mei 2023 dengan metode wawancara tatap muka atau face to face interview dengan metode multistage random sampling. Responden survei berjumlah 1.220 dengan margin of error sebesar plus minus 2,82%.

Responden yang terlibat dalam survei berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Survei dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan quality control 20% dari total sampel.

