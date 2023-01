Theerathon Bunmathan Pemain Terbaik Final Leg I Piala AFF, Vietnam vs Thailand

Jakarta, Beritasatu.com - Pemain terbaik pada laga final Piala AFF 2022 antara Vietnam vs Thailand yang berakhir 2-2 bukanlah para pencetak gol melainkan Theerathon Bunmathan yang memberikan umpan untuk terjadinya dua gol bagi tim Gajah Perang.

Final leg pertama di My Dinh Stadium, Vietnam, Jumat (13/1/2023) malam tersebut berlangsung sangat menarik ditandai dengan terciptanya empat gol selama 90 menit.

Tim tamu Thailand yang sempat tertinggal 0-1 di babak pertama mampu membalikkan keadaan di babak kedua menjadi 2-1.

Pada lima menit sebelum berakhirnya laga sesuai waktu normal, tuan rumah yang didukung penuh suporter akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Vietnam mencetak gol melalui tandukan Nguyen Tien Linh (menit ke-23) dan tendangan jarak jauh Vu Van Thanh (87').

🌟 #VIEvTHA 𝗠𝗔𝗡 đ—ĸ𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



🇹🇭 Theerathon Bunmathan



Another day, another superb shift put in by the man with the armband Šī¸#AFFMitsubishiElectricCup2022 | #BeTheGameChanger pic.twitter.com/ztgiZ8qMtG