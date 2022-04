LPKR Berpeluang Lanjutkan Tren Positif Properti Tahun 2022

Jakarta, Beritasatu.com- PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) berpeluang membukukan pertumbuhan kinerja keuangan pada tahun 2022 seiring dengan peningkatan bisnis properti.

Dalam publikasi riset terbaru, Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Yasmin Soulisa menyampaikan pada tahun 2021 LPKR berhasil mencatatkan pendapatan Rp16,53 triliun, naik 38,1% YoY (year on year) dari Rp 11,96 triliun pada tahun sebelumnya.

Pendapatan LPKR berpotensi kembali bertumbuh menjadi Rp 18,33 triliun pada tahun 2022, serta diprediksi mencatatkan laba operasi Rp 2,32 triliun pada tahun 2022. Jumlah itu meningkat signifikan jika dibandingkan dengan Rp 1,49 triliun pada tahun 2021, dengan potensi laba bersih Rp 66 miliar pada tahun 2022.

BACA JUGA Tiga Proyek Anyar LPKR Bisa Jadi Aset dan Investasi Jangka Panjang

Sementara itu, pada tahun 2022, LPKR meningkatkan target pra penjualan menjadi Rp5,2 triliun, naik 5% YoY dari realisasi Rp4,96 triliun pada tahun 2021 seiring dengan tren pasar properti yang juga meningkat.

Yasmin menyebutkan LPKR merupakan pengembang yang cukup fokus menyasar segmen rumah tapak dengan harga terjangkau. Penjualan segment tersebut naik 88,3% YoY menjadi Rp 3,11 triliun dan berkontribusi 62,6% dari total pra penjualan tahun 2021, yang menunjukkan penetrasi pasar yang kuat dari LPKR.

Pada awal tahun ini, LPKR telah menunjukkan kinerja yang positif melalui peluncuran proyek home for the first time buyer Cendana Cove Lippo Village di bulan Februari 2022, dengan harga jual rata-rata meningkat 10% dari peluncuran sebelumnya. Sebanyak 252 unit terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan total penjualan Rp 263 miliar.

BACA JUGA Analis Sebut Pendapatan LPKR di 2021 Lampaui Proyeksi Pasar

Selain menyasar segmen perumahan terjangkau, LPKR juga mulai meluncurkan produk residensial premium Brava Homes pada bulan Maret 2022 dengan total 12 unit yang terjual habis senilai total Rp 49 miliar pada saat diluncurkan.

CEO LPKR John Riady mengatakan bahwa peluncuran proyek terbaru Brava Homes merupakan respon perusahaan atas permintaan konsumen untuk pasar menengah ke atas, setelah sukses dengan peluncuran 250 unit Cendana Cove Verdant yang habis terjual dalam waktu 2,5 jam pada 12 Februari 2022.

"Sepanjang kuartal pertama tahun 2022, kami telah meluncurkan 2 proyek rumah tapak Brava Homes dan Cendana Cove Verdant yang berhasil mendapatkan sambutan luar biasa dari konsumen. Kunci utama keberhasilan penjualan unit properti LPKR selain lokasi dan akses adalah kemampuan berinovasi untuk menciptakan produk berkualitas dalam memenuhi keinginan konsumen," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com