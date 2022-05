Akhir Pekan, IHSG Dibuka Langsung Menguat 1%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,17% ke 6.964,2 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (27/5/2022).

Sektor ritel mendukung Wall Street, setelah sejumlah perusahaan ritel menaikkan prospek laba bersih 2022 mereka. Indeks Nasdaq dan S&P 500 ditutup naik 2,68% dan 1,99%; dengan Dow Jones naik 1,61%. Investor juga percaya bahwa inflasi telah menyentuh puncaknya di bulan Maret (8,5% YoY). Hasil risalah rapat FOMC menunjukkan The Fed tidak akan terlalu hawkish di tengah PDB AS kuartal pertama 2022 yang terkontraksi sebesar 1,5% QoQ (Vs konsensus -1,3% QoQ; 4Q21 -1,4% QoQ), dan klaim pengangguran awal di bulan Mei yang tetap tinggi di 210.000 klaim.

Jelang libur, IHSG turun 30 poin menjadi ditutup di bawah level psikologis 6.900. Sementara investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp 145 miliar, dengan saham-saham yang paling banyak dijual termasuk BBRI. Investor mulai mencermati dampak kenaikan GWM khususnya di sektor perbankan. BI menaikkan GWM Bank Umum Konvensional dari 6% (Juni) menjadi 9% (September). Pergerakan IHSG ini juga di tengah BI mempertahankan BI 7DRRR periode Mei di level 3,50% yang telah diantisipasi pelaku pasar sebelumnya.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 1,67% ke kisaran 475,2, indeks LQ45 naik 1,65% ke kisaran 1.026,2, JII naik 0,99% ke 599,8.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,97%, indeks komposit Shanghai naik 0,46%, Hang Seng Hong Kong naik 2,73%, S&P/ASX 200 naik 1,13%, Kospi Korsel naik 1,13%, Straits Times Singapura naik 0,66%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com