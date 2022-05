Kuartal I 2022, SCG Catatkan Laba 3,84 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - SCG berhasil mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal-I 2022 dengan strategi menghadapi lonjakan biaya energi dan bahan baku atas dampak dari konflik Rusia-Ukraina.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (27/5/2022), Presiden dan CEO SCG Roongrote Rangsiyopash menyebutkan dari hasil operasi perusahaan Q1/2022 yang belum diaudit tercatat pendapatan dari penjualan sebesar Rp 66,31 triliun (US$ 4,61 miliar), meningkat 7% q-o-q, berkat penjualan yang lebih tinggi di seluruh lini bisnis.

Sedangkan laba periode berjalan mencapai Rp 3,84 triliun (US$ 268 juta), meningkat 6% q-o-q, sebagian besar berasal dari peningkatan kinerja bisnis semen dan bahan bangunan dan pendapatan ekuitas non-kimia yang lebih tinggi (bisnis alat pertanian).

“Secara y-o-y, pendapatan dari penjualan meningkat 25%. Total aset konsolidasi SCG per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 386,76 triliun (US$ 26,71 miliar), di mana 45% merupakan aset di ASEAN,” ujar Roongrote.

Dijelaskan, untuk bisnis SCG di ASEAN, pendapatan dari penjualan di Q1/2022 meningkat 30% secara y-o-y, sebesar Rp 18,25 triliun (US$ 1,27 miliar) dan mencakup 28% dari total pendapatan dari penjualan SCG. Nilai tersebut termasuk penjualan dari kedua operasi lokal di setiap pasar di ASEAN dan impor dari operasi Thailand.

Total aset SCG per 31 Maret 2022 sebesar Rp 383,04 triliun (US$ 26,71 miliar), sedangkan total aset SCG di ASEAN (tidak termasuk Thailand) Rp 223,87 triliun (US$ 15,61 miliar), 58% dari total aset konsolidasi SCG.

Sementara berdasarkan laporan Q1/2022, total aset SCG di Indonesia adalah Rp 51,18 triliun (US$ 3,57 miliar), meningkat 14% y-o-y, terutama dari investasi bisnis kimia di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP).

Pendapatan dari Penjualan Q1/2022 tercatat sebesar Rp 6,21 triliun (US$ 433 juta), meningkat 18% y-o-y terutama dari unit bisnis kemasan atau SCGP (yang didominasi oleh Fajar Paper dan Intan Group) dan penjualan ekspor dari Thailand.

Roongrote menambahkan, pihaknya secara konsisten menerapkan kerangka ESG (environmental, social, dan governance) dan ekonomi sirkular dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, antara lain melalui proyek Reinvented Toilet, sebuah inisiatif lingkungan untuk pengelolaan air limbah rumah tangga.

Pada 29 Maret 2022 lalu, SCG resmi menyerahkan fasilitas tersebut kepada masyarakat Pasirluyu Bandung, Jawa Barat yang sekaligus menandakan suksesnya pelaksanaan proyek Reinvented Toilet pertama di Indonesia.

SCG juga kembali menggelar program Beasiswa Sharing the Dream, yang telah digelar selama 10 tahun, kali ini untuk 480 siswa SMA dan 13 mahasiswa S1.

“Melalui tema ‘Bakti untuk Lingkunganku’, program ini menjadi wadah yang menggabungkan aktivitas generasi muda dan ESG. Pendaftaran dibuka dari 11 April hingga 8 Mei 2022 untuk kategori SMA dan 15 Mei 2022 untuk kategori S1,” pungkasnya.

