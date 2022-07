IHSG Terimbas Positif Kenaikan Suku Bunga the Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,94% ke 6.962,8 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (28/7/2022).

Sektor teknologi AS berkinerja baik selama lockdown dengan Nasdaq naik lebih dari 4%. Sektor teknologi dan pertumbuhan diuntungkan dari peningkatan FFR yang hanya +75 Bps (versus spekulasi +100 Bps). Indeks teknologi Nasdaq menguat, melampaui Dow Jones (+1,4%) dan S&P500 (+2,6%), karena The Fed mengisyaratkan perlambatan kenaikan FFR. UST2Y yang juga sensitif terhadap kenaikan FFR mencatatkan penurunan yield hingga 6 bps, melampaui UST10Y yang hanya turun 2 bps. Apresiasi Wall Street kemarin juga karena pasar menunggu data ekonomi tahunan PDB AS Q-II 2022 yang diproyeksikan tumbuh sedikit +0,5% QoQ (versus Q-I 2022 -1,6%); Data tenaga kerja klaim pengangguran awal dan klaim berkelanjutan diproyeksikan stabil.

NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak bullish dengan level support: 6.860-6.850 dan resistance: 6.900-6.912/7.000/7.150-7.175. Pelaku pasar telah mengantisipasi kenaikan FFR 75 bps, terlihat dari IHSG yang bergerak dalam kisaran sempit 6.858-6.911 minggu ini. Pergerakan rupiah juga tetap terjaga, karena indeks dolar DXY kemarin turun ke level 106,45, setelah sempat menyentuh level tertinggi 108,54 pada pertengahan Juli lalu. Sementara itu, pasar menunggu rilis kinerja BMRI, BBNI. Sejumlah saham konsumen non-siklus menjadi katalis positif bagi perdagangan pada pekan terakhir Juli. Sebagai catatan, pergerakan Indeks LQ45 pekan depan akan menggunakan komposisi baru yaitu saham baru ARTO, BRIS dan INDY menggantikan GGRM, PTPP dan TKIM.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,62% ke kisaran 464,7, indeks LQ45 naik 1% ke kisaran 984,5, JII naik 0,74% ke 602,9.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,1%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,21%, Hang Seng Hong Kong turun 0,2%, S&P/ASX 200 naik 0,39%, Kospi Korsel naik 0,8%, Straits Times naik 0,02%.

Dow Jones Industrial Average melonjak 436,05 poin, atau hampir 1,4% menjadi 32.197,59. S&P 500 naik 2,62% menjadi 4.023,61. Nasdaq Composite naik 4,06% menjadi 12.032,42.

