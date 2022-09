Inflasi AS Tak Sesuai Ekspektasi, Sri Mulyani Perkirakan The Fed Makin Hawkish

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan Bank Sentral AS atau The Federal Reserve melanjutkan kebijakan hawkish atau agresif menaikkan suku bunga hingga akhir tahun, lantaran inflasi AS atau indeks harga konsumen (IHK) negeri Paman Sam lanjutkan peningkatan hingga Agustus 2022 menjadi 8,3% (yoy).

Data inflasi tersebut lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya mencapai 8,1%. Hal ini pun dinilainya perlu menjadi kewaspadaan bagi semua pihak untuk tetap menjaga ekonomi domestik.

"Inflasi AS (Agustus) naik. Ini akan berimplikasi pada kebijakan The Fed yang akan semakin hawkish dalam kebijakan moneternya. Dinamika seperti ini harus kita terus liat," ucapnya dalam Rapat Panja bersama Banggar, Rabu (14/9/2022).

Dia menjelaskan bahwa berbagai dinamika global tetap menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan asumsi makro RAPBN tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3% (yoy), inflasi diprediksi naik dari rancangan awal 3,3% menjadi 3,6%. Kemudian nilai tukar rupiah ada perubahan sedikit dari semula Rp 14.750 per dolar menjadi Rp 14.800 per dolar.

Sumber: Investor Daily