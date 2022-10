Penggabungan IndiHome dan Telkomsel Diumumkan Awal 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk saat ini tengah bersiap untuk "mengawinkan" IndiHome dengan Telkomsel guna mensinergikan layanan seluler dengan fixed broadband. Produk fixed mobile convergence (FMC) dari penggabungan tersebut diharapkan bisa segera diumumkan di awal 2023.

Vice President Marketing Management Telkom E Kurniawan menyampaikan, produk FMC sebetulnya saat ini sudah dihadirkan Telkom dan Telkomsel, yaitu penggabungan antara IndiHome dan produk Telkomsel Smooa. Namun, kuota keduanya masih terpisah. Ke depan, produk FMC akan lebih ke arah pengelolaan yang terintegrasi, baik teknologi maupun bisnis.

“Mudah-mudahan awal 2023 sudah bisa kita announce,” kata Kurniawan usai acara "Perang Tarif Internet: Mungkinkan Menular ke Penyedia Fixed Broadband?”, di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

BACA JUGA

Infrastruktur Lengkap, Telkom Garap Pasar Ekonomi Digital

Kurniawan menyampaikan, Telkom ke depan akan lebih fokus ke B2B, sementara Telkomsel lebih fokus di B2C. IndiHome sendiri karena merupakan produk ritel, nantinya akan menjadi fokus Telkomsel.

“Dengan FMC, nanti akan saling back up. Kalau dahulu kan bila IndiHome terganggu, tidak ada back up. Sekarang ada back up dari FMC seluler, orbit bisa jalan. Jadi saling back up antara seluler dan fixed broadband. Orbit, seluler mobile dan IndiHome, ini akan jadi satu kesatuan layanan,” kata Kurniawan.

Menurut Kurniawan, saat ini hitung-hitungan bisnis tengah dilakukan, termasuk proses perizinan. Pasalnya jaringan fixed broadband telah digelar oleh Telkom.

BACA JUGA

Dukung Acara Puncak G-20, Telkomsel Pasang 39 BTS 5G di Bali

“Kayak izin, ini kan di Telkom. Kalau kemudian FMC akan dialihkan ke B2C (fokus telkomsel), maka perizinan juga pasti ada pembicaraan. Kemudian aset yang digelar saat ini kan oleh Telkom. Ketika ada pengalihan bisnis, pasti kan ada hitung-hitungan. impact seperti itu,dampak bisnis sedang dihitung juga,” kata Kurniawan.

Baca selanjutnya

Kurniawan menambahkan, proses kerja sama dan penggabungan ini diharapkan bajal selesai ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com