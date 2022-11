Ekonomi Indonesia Akan Tetap Stabil meski Suku Bunga Naik

Jakarta, Beritasatu.com– Senior Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menyampaikan di tengah situasi global seperti kenaikan suku bunga dan resesi, ekonomi Indonesia dinilai tetap bagus dan growth karena ditopang fundamental.

Rully menjelaskan dengan inflasi di dalam negeri yang cukup rendah, ekonomi Indonesia diprediksi tetap baik didukung konsumsi domestik. "Kenaikan suku bunga diperkirakan akan berdampak pada sektor perbankan yang selama ini berkontribusi pada pergerakan IHSG,” ungkap Rully dalam keteranganya Kamis (3/11/2022).

Selain kondisi makro ekonomi, IHSG dinilai masih cukup bagus. Namun di sisi lain ada volatilitas nilai tukar sehingga berpengaruh terhadap arus modal asing di dalam negeri.

Rully menambahkan, pemilihan saham yang tepat saat kondisi seperti ini adalah sektor perbankan dan batu bara.

Pertumbuhan ekspor Indonesia melambat menjadi 20,3% year on year (YoY) mencapai US$ 24,8 miliar pada bulan September dibandingkan Agustus sebesar 29,9% YoY atau US$ 27,9 miliar.

Sedangkan impor mengalami kontraksi sebesar 11% month to month (MoM) capai US$ 19,8 miliar di bulan September dibandingan pada bulan Agustus 2022 sebesar 9% MoM ekspansi pada US$ 22,2 miliar pada Agustus menjadi 22% YoY dibandingkan bulan Agustus sebesar 32,8% YoY.

Sumber: Investor Daily