Sasar Anak Muda, Jiniso Rambah Industri Konten Kreatif

Jakarta, Beritasatu.com – Jiniso, sebuah brand fashion lokal merambah ke industri konten kreatif dengan menyasar anak muda melalui nama Jiniso Entertainment.

Founder Jiniso Entertaiment, Roby mengatakan pendirian Jiniso Entertainment ini karena era digital sudah makin berkembang.

"Hal ini yang membuat kami melihat adanya peluang besar untuk menghadirkan konten-konten fresh di media sosial yang bisa dinikmati anak muda," ujar Roby, Sabtu (21/5/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Dian, founder lainnya menyebutkan dengan kehadiran konten tersebut Jiniso juga bisa membantu penggemar untuk mengenal lebih jauh idolanya.

"Meski belum satu tahun berdiri, Jiniso Entertainment sudah menggaet banyak subscribers di channel Youtube-nya karena kontennya yang kreatif. Channel Youtube Jiniso Entertainment tersebut kini telah mencapai lebih dari 200.000 subscribers," ungkap Dian.

Untuk konten yang dihadirkan sendiri pun beragam, mulai dari konten anak muda yang menghibur, vlog jalan-jalan, games this or that, cerdas cermat, tiktok dance, dan masih banyak lainnya.

Jiniso Entertaiment juga mengundang berbagai artis dan anak muda hits, seperti selebgram gamers Livy Renata, Tiktokers terkenal Erika Richardo, hingga artis televisi seperti Fuji dan Thariq Halilintar.

Sumber: BeritaSatu.com