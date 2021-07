5 Mahasiswa PresUniv Raih Beasiswa IISMA

Kamis, 29 Juli 2021 | 20:10 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Bekasi, Beritasatu.com - Lima mahasiswa President University (PresUniv) berhasil mendapatkan beasiswa dari Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2021. Mereka mendapatkan beasiswa setelah melalui proses seleksi yang ketat dari 3.500 peserta dari seluruh universitas di Indonesia.

IISMA merupakan program beasiswa dari Pemerintah Indonesia untuk mendanai mahasiswa Indonesia melalui program pertukaran pelajar ke universitas-universitas terkemuka di luar negeri. IISMA, yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek). Program ini terbuka untuk mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Lima mahasiswa PresUniv yang kampusnya di Jababeka, kawasan indutri terbesar di ASEAN, berhasil lolos seleksi beasiswa IISMA tahun ini adalah Annisa Harovanta dan Gede Made Danur Dharmahadi W dari Program Studi (Prodi) Manajemen), Ahda Ayudia Hairisa dan Kadek Astri Dwijayanti dari Prodi Hubungan Internasional, serta Felicia Limiardo dari Prodi Teknologi Informasi. Mereka adalah mahasiswa PresUniv dari angkatan tahun 2019.

Annisa akan kuliah di National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan. Gede kuliah di Varna University of Management, Bulgaria. Ahda lolos ke University of Limerick, Irlandia, Kadek ke University of Warsaw, Polandia, dan Felicia ke University of Edinburgh, United Kingdom.

Total ada 3.500 mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia yang mengikuti seleksi IISMA 2021. “Dari 3.500 peserta kemudian disaring menjadi 2.000 peserta untuk proses wawancara. Setelah itu disaring lagi hingga tersisa 1.000 peserta sebagai penerima beasiswa,” kata Aris Masruri Harahap, person in charge (PIC) untuk program pertukaran pelajar di International Office, di PresUniv, baru-baru ini.

Aris juga menyampaikan bahwa mahasiswa PresUniv yang mendaftar di IISMA sudah diseleksi secara internal. “Setelah itu, yang lolos seleksi internal akan mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kampus,” katanya.

Menariknya, satu dari lima mahasiswa PresUniv yang lolos program ini, yaitu Felicia, berhasil lolos ke University of Edinburgh. Seperti diketahui, University of Edinburgh merupakan salah satu universitas terkemuka di dunia. Menurut peringkat QS World University tahun 2021, universitas di Skotlandia ini menempati peringkat ke-20 terbaik di dunia. Sementara, untuk versi Times Higher Education World 2021, University of Edinburgh menempati peringkat ke-30.

Saat ini, lima mahasiswa PresUniv tersebut sedang menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Di antaranya, letter of acceptance (LoA) dan visa. Syarat sebelum melakukan perjalanan cukup banyak.

Beberapa negara bahkan mewajibkan mahasiswa untuk divaksinisasi Covid-19 terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan, mereka segera berangkat untuk memulai proses perkuliahan pada awal September 2021.





