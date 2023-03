Pantau Stok Pangan di Pasar Terong, Gubernur Sulsel Sebut Harga Masih Terkendali

Makassar, Beritasatu.com - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Makassar, Jumat (24/3/2023).

Dalam pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Tradisional itu, Gubernur Sulsel turut didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, Hilman Pujana, Danlantamal VI Makassar, Brigjen TNI (Mar) Amir Kasman dan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari.

"Kita melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Terong Makassar. Dari pantauan di Pasar Tradisional ini, harga ada yang mengalami kenaikan namun masih relatif stabil. Stok bahan pokok kita juga aman," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Dari pantauan di Pasar Terong, di antaranya telur dari harga Rp 45.000 per raknya naik menjadi Rp 55.000 per raknya, harga bawang merah Rp 35.000 per kilogram. Sementara minyak kemasan Rp 22.000 per liter, minyak curah Rp 13.300 per satu kilogram.

Adapun cabai merah yang sebelum ramadan Rp 45.000 kini naik menjadi Rp 50.000 per kilogram, sedangkan daging ayam dari harga Rp 50.000 kini naik Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per ekor.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, Pemprov Sulsel bersama Kabupaten/Kota terus berkoordinasi mengenai harga dan ketersediaan stok bahan pokok. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku telah menyiapkan operasi pasar sebagai salah satu langkah untuk menekan kenaikan harga.

"Pemerintah terus memastikan ketersediaan stok dan harga di bulan ramadan ini. Jika harga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, maka akan dilakukan operasi pasar," kata adik kandung mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu.

Untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, Pemprov Sulsel melakukan memantau dan berkoordinasi dengan gudang distributor, pasar tradisional, pasar ritel modern, serta produsen.

"Kita mengimbau masyarakat untuk bijak dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya.

