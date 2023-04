Antisipasi Lonjakan Mudik 2023, Menhub Sebut Telah Melakukan Pembaruan Prasarana

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah persiapan untuk mudik Lebaran 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah melakukan riset dan laporannya ditindaklanjuti oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Pak Presiden menerima report itu, mengadakan rapat terbatas. Lalu memimpin kami untuk ke Merak dan menyatakan harus hati-hati, harus cermat. Karena jumlahnya luar biasa, oleh karenanya Pak Presiden sudah menugaskan kami itu untuk mengimprove sarana dan prasarana," ujar Menhub Budi Karya usai acara Pelepasan Tim Mudik BTV di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (14/04/2023).

Sejumlah pembaharuan telah dilakukan, misalnya penambahan pelabuhan Ciwandan, penambahan jalur di Tol Cipali dan berbagai improvement lainnya. Budi Karya juga menuturkan terdapat dua titik yang harus diwaspadai di arus mudik Lebaran tahun ini.

BACA JUGA Lepas Tim Mudik B-Universe, Menhub Minta Cipali dan Merak Jangan Lolos dari Pengamatan

Advertisement

Ia menjelaskan lonjakan mudik bakal terjadi di Tol Cipali, dikarenakan ada penyempitan dua jalur dari empat jalur. Kemudian titik kedua yang harus diantisipasi adalah Pelabuhan Merak. "Tapi, kita udah persiapkan tentu persiapan tidak berarti apa-apa apabila kita eksekusinya tidak baik. Nah, saya juga mengapresiasi kementerian lain seperti Kementerian PU yang memberikan dukungan kepada kami, untuk memberikan prasarana," kata Budi Karya.

"Dan juga dengan Polisi kita cair sekali, bagaimana satu lembaga karena yang akan mengontrol, memanage mudik ini adalah kepolisian. Kami hanya mengawal," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama Budi Karya juga mengucapkan terima kasih kepada tim B Universe yang turut mengirimkan tim di arus mudik ataupun arus balik di Lebaran 2023. Ia mengatakan media merupakan rekan kerja yang baik.

BACA JUGA Menhub Lepas Tim Mudik Lebaran B-Universe

"Saya harus jujur mengatakan media adalah satu partner yang baik untuk melaksanakan mudik yang baik. Tanpa media kita susah kita akan memulai one way tetapi terkadang dari kepolisian menyebabkan putusan yang lain. Katakanlah berkaitan dengan dirubah menjadi one way atau sebaliknya. Nah itu Anda ada yang di lapangan lah yang bisa menginformasikan karena TV, ada juga beritasatu.com-nya," jelas Menhub Budi Karya.

B Universe akan mengawal arus mudik dan arus balik lebaran 2023 dari tanggal 14 - 29 April di sejumlah titik. Seperti di gerbang Tol Cikatama, Tol Kalikangkung, Tol Cipali, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bekaheuini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan