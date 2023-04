Ini Jadwal One Way dan Contraflow di Tol Cikampek pada Mudik Lebaran 2023

Cirebon, Beritasatu.com - Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan Gerbang Tol Cikampek Utama Km 72 hingga Km 414 Kalikangkung masih dilakukan pembersihan atau clearance pada Selasa (18/4/2023) siang. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk memastikan semua pengendara yang berada di jalur B sudah bersih agar dapat diterapkan one way. Diketahui, one way di Tol Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang untuk menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2023 mulai berlaku hari ini hingga 21 April 2023 mendatang.

“Terkait dengan pelaksanaan one way dari Km 72 Cikatama sampai dengan Km 414 Kalikakung, tadi sudah dilakukan clearance utamanya dari rekan dari jajaran Korlantas Polri, Dirlantas dan Satlantas Cirebon. Clearance ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya semua pengendara yang berada di jalur B sudah bersih, atau dikeluarkan termasuk juga dilakukan penutupan pintu pintu tol utamanya pintu tol yang mengalir dari tol Kalikangkung sampai Cikatama," kata Kombes Pol Arif Budiman.

Ia menyatakan setelah dilakukan pembersihan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan akhir. Selanjutnya, pelaksanaan one way atau satu arah pun diberlakukan di mulai dari Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat hingga GT Kalikangkung, Semarang Jawa Tengah.

“Apabila clearance sudah dinyatakan selesai maka final cek, maka dilakukan pemeriksaan akhir dan setelah itu pelaksanaan one way mulai diberlakukan," katanya.

Namun begitu, Arif menyatakan terjadi keterlambatan penerapan sistem one way dan contraflow selama sekitar 30 menit.

“Kalau sesuai jadwal pukul 14:00 WIB, mengalami kemunduran sedikit sekarang 14:30 tapi ini tidak terlalu lama lagi karena sudah dari satu jam setengah sampai dengan jam yang lalu," papar Kombes Pol Arif.

