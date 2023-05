Harga Telur di Yogyakarta Meroket hingga Rp 32.000 per Kilogram

Yogyakarta, Beritasatu.com - Harga telur ayam di sejumlah daerah masih mengalami trend kenaikan, salah satunya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Akibatnya, omset pedagang turun karena konsumen mengurangi pembelian.

Harga telur ayam di Pasar Beringharjo pada Rabu (24/5/2023) mencapai Rp 32.000 per kilogram dari harga semula pekan lalu di harga Rp 30.000 per kilogram. Harga ini terus mengalami kenaikan dari harga normal yang hanya sekitar Rp 27.000 per kilogram.

"Naik, ada dua versi telurnya, yang dari pemerintah itu Rp 30.000, yang mandiri Rp 32.000, naiknya sudah seminggu," kata Rita, penjual telur ayam di Pasar Beringharjo, Rabu (24/5/2023).

Akibat kenaikan harga, omset pedagang telur ayam merosot hingga 50 persen, lantaran daya beli konsumen menurun. "Penjualannya terus menurun mas," ujar Rita.

Melambungnya harga telur membuat konsumen, khususnya pedagang kecil menjerit lantaran sulitnya mendapatkan keuntungan dari harga telur yang tinggi. "Ya agak kaget, keuntungan jadi minim, kalo saya naikkan harga jadi engga laku," ungkap Susi, pembeli telur ayam di Pasar Beringharjo.

Pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat membuat kebijakan supaya harga telur kembali normal sehingga roda perekonomian masyarakat stabil.

