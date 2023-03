Bocoran Subsidi Mobil Listrik, Ioniq Rp 80 Juta dan Wuling Rp 35 Juta

Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah berencana untuk memberikan insentif atau subsidi mobil listrik sebanyak 35.900 unit pada tahun 2023, mulai 20 Maret 2023 mendatang. Subsidi tersebut bakal diberikan terhadap pembelian dua mobil listrik yang masing-masing diproduksi oleh Hyundai dan Wuling. Mobil Hyundai Ionic 5 akan mendapatkan insentif Rp 70-Rp 80 juta, sementara Wuling air EV Rp 25 juta-35 juta.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, subsidi tersebut baru diberikan ke dua produsen mobil listrik tersebut lantaran sudah memenuhi syarat memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%. Hal ini lantaran pemerintah ingin membuka lowongan kerja sebesar-besarnya. Dia menambahkan, bantuan yang diberikan untuk mobil listrik dilakukan dengan skema terbuka.

“Tidak ada yang bentuknya uang, jadi nanti kita berikan kepada produsen. Jangan disebut Menteri Perindustrian memastikan ya, ini sekitar Rp 70-80 juta bantuan pemerintah untuk mobil Ionic 5. Untuk Wuling bantuan pemerintah nanti sekitar Rp 25-35 juta. Ini masih kami hitung dan nanti akan kita terapkan segera,” kata Menperin usai Grand Launching PIDI 4.0 dikutip Investor Daily di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Untuk saat ini, Hyundai dan Wuling merupakan dua produsen mobil listrik yang telah memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40% sebagaimana disyaratkan untuk bisa mendapatkan bantuan insentif tersebut.

Selain mobil listrik, pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk motor listrik dan bus listrik. Untuk motor listrik besarannya sudah ditentukan. Sementara bus listrik, besaran sudah ada tetapi dia tidak membeberkannya. “Semua bantuan tersebut nanti akan mulai berlaku pada 20 Maret 2023,” kata Agus.

Untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik mulai 20 Maret 2023.

Kemenperin berupaya mempercepat pertumbuhan ekosistem KBLBB dalam rangka mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Diharapkan target produksi KLBB pada tahun 2035 dapat menghasilkan 1 juta mobil listrik yang mampu mengurangi konsumsi minyak 12,5 juta barel. Selain itu pada tahun 2035 juga diharapkan produksi motor listrik yang diperkirakan 12 juta mampu mengurangi konsumsi 18,86 juta barel minyak.

Saat ini terdapat lima perusahaan bus listrik dengan kapasitas produksi 2.480 unit per tahun. Kemudian tiga perusahaan mobil listrik dengan kapasitas produksi 29.000 unit per tahun, dan 45 perusahaan motor listrik roda dua dan tiga dengan kapasitas produksi 1,04 juta unit per tahun.

