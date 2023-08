Deretan Mobil Listrik Terbaru Unjuk Gigi di GIIAS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, pada 10-20 Agustus, memamerkan banyak mobil listrik.

GIIAS 2023 tidak sekadar pameran, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi terkait mobil listrik yang dihadirkan oleh para agen pemegang merek (APM).

Berikut, deretan mobil listrik terbaru yang dapat dilihat ketika berkunjung ke GIIAS 2023.

1. Citroen E-C3

Produsen otomotif besar asal Prancis, Citroen memboyong Citroen E-C3 sebagai salah satu mobil listrik pendatang baru yang menawarkan harga menarik.

Product Training Citroen, Aswin Febriyanto mengatakan, selama pameran GIIAS 2023, Citroen E-C3 dibanderol dengan harga Rp 395 juta.

Citroen E-C3 menggunakan baterai Lithium-Ion 29,2 kWh. Tenaga baterai ini disalurkan ke motor listrik yang juga dipasang di roda depan dengan daya 42 kW (57 PS) dan torsi maksimum 143 Nm.

"Kalau untuk segmennya, mobil ini mungkin bisa kita bilang city car, tetapi ini juga bisa bersaing di kelasnya,” kata Aswin kepada Beritasatu.com, di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (11/8/2023).

Aswin menjelaskan, mobil listrik ini memiliki baterai yang bisa diisi ulang dalam waktu 10 jam 30 menit (AC/standard) dari 10 persen hingga 100 persen. Sedangkan untuk pengisian daya cepat (DC/Fast Charging) dari 10% hingga 80% memerlukan waktu sekitar 57 menit.

"Baterai Citroen E-C3 memiliki jarak tempuh hingga 320 km dalam sekali pengisian daya," tandas Aswin.

2. Mercedes-Benz EQS SUV dan EQS Edition 1

Mercedes-Benz mengeluarkan 3 mobil terbaru dalam pameran GIIAS 2023. Dua di antaranya adalah mobil listrik, yaitu EQS SUV dan EQS Edition 1.

Marketing Director Mercedes-Benz, Kirru Hardjosoemarto menjelaskan, EQS SUV merupakan kelas SUV tertinggi di lini kendaraan listrik yang dikeluarkan pabrikan asal Jerman ini. EQS Edition 1 merupakan limited edition.

"EQS Edition 1 itu very limited karena di Indonesia hanya ada 12 unit. Itu merupakan cikal bakal kendaraan listrik pertama dari Mercedes-Benz yang dalam jumlah terbatas di seluruh dunia. Indonesia sendiri dapat alokasi 12 unit, yang kita tawarkan selama GIIAS 2023,” kata Kirru Hardjosoemarto.

Menyoal harga yang ditawarkan juga berbeda. The new EQS SUV hadir dengan warna digital white dan dibanderol dengan harga Rp 3,59 miliar off the road. Sementara, EQS Edition 1 dibanderol dengan harga Rp 3,95 miliar off the road.

3. Nissan Ariya

Pameran GIIAS 2023 juga menampilkan mobil yang memiliki konsep balap Formula E, yakni Ariya Single Seater. Konsep mobil ini mendemonstrasikan teknologi untuk kendaraan listrik di masa depan.

Nissan Ariya memiliki 4 pilihan motor listrik serta 2 baterai. Baterai paling kecil memiliki kapasitas 63 kWh, dan paling besar 87 kWh.

Saat ini, masih belum ada informasi lebih lanjut soal peluang dijualnya mobil listrik ini di Indonesia.

