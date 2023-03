16 Besar Swiss Open: Apriyani/Fadia Jumpa Wakil Thailand, Fikri/Bagas vs Ganda Taiwan

Basel, Beritasatu.com - Tujuh wakil Indonesia akan tampil dalam babak 16 besar Swiss Open hari ini, Kamis (23/3/2023), termasuk ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan juara ganda putra All England 2022, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Wakil Indonesia lainnya yang akan tampil pada babak 16 besar adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati,

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, Gregoria Mariska Tunjung, dan Putri Kusumawardani.

Apriyani Rahayu/Sitia Fadia Silva Ramadhanti akan bertemu ganda Thailand, Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul. Pertandingan ini akan menjadi partai terakhir di lapangan 2. Apriyani/Fadia yang menjadi unggulan kedua di kejuaraan ini pernah tiga kali melawan Paewsampran/Supajirakul dan selalu menang.

Sementara Fikri/Bagas akan ditantang ganda Taiwan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan. Kedua ganda ini pernah bertemu tiga kali, Lee/Yang memenangkan dua di antaranya. Pertamuan terakhir keduanya terjadi pada 32 besar Hylo Open 2022. Saat itu Lee/Yang menang, 21-17, 21-18.

Ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, bakal menghadapi Hiroki Midorikawa/Natsu Saito dari Jepang. Rehan/Lisa pernah sekali ganda peringkat ke-23 itu dan menang. Kemenangan itu ditorehkan pada Indonesia International Challenge 2019. Saat itu itu Rehan/Lisa menundukkan ganda Jepang itu, 18-21, 21-14, dan 21-9.

Tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan bertemu wakil Kanada, Michelle Li. Kedua pemain ini pernah dua kali bertemu dan saling mengalahkan. Gregoria, urutan 14 dunia, kalah dalam pertemuan terakhir melawan pemain yang berperingkat setingkat di bawahnya itu.

Tunggal putri lainnya, Putri Kusuma Wardani, bakal menantang unggulan keempat Pusarla V Sindhu. Keduanya belum pernah bertemu sebelumnya.

Pertandingan partai pertama di tiap lapangan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu setempat atau 18.10 WIB.

Jadwal wakil Indonesia di 16 besar Swiss Open:

Lapangan 1

Tunggal putri: Putri Kusuma Wardani vs Pusarla V Sindhu (India)

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmarrk)

Lapangan 2

Ganda putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang)

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Michelle Li (Kanada)

Ganda putri: Apriyani Rahayu/Sitia Fadia Silva Ramadhanti vs Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand)

Lapangan 3

Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)

Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)







