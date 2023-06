Tinggalkan Chelsea, N'Golo Kante ke Al-Ittihad

Jakarta, Beritasatu.com - Gelandang Prancis N'Golo Kante telah meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan juara Liga Pro Arab Saudi Al-Ittihad.

Kante, 32, sebenarnya hampir menandatangani kontrak baru dengan The Blues awal musim ini. Namun pemenang Piala Dunia itu kini memutuskan untuk mengikuti Karim Benzema pindah ke tim yang berbasis di Jeddah.

Benzema, 35, pindah setelah menyetujui pemutusan awal kontraknya di Real Madrid.

Kante, yang melewatkan sebagian besar musim 2022-23 karena cedera, pindah ke Stamford Bridge pada 2016, setelah memenangkan gelar Premier League bersama Leicester musim sebelumnya.

Dia membantu Chelsea barunya menjadi juara domestik di musim pertamanya, menjadi pemain lapangan pertama yang memenangkan gelar liga Inggris berturut-turut sejak rekan senegaranya Eric Cantona pada tahun 1993.

Sejak saat itu, pemain Prancis berdarah Mali itu telah menambahkan Piala FA, Liga Europa, Liga Champions, Piala Super, dan Piala Dunia Klub ke dalam daftar penghargaa dalam kariernya yang mengesankan.

Dia sekarang menjadi nama bintang terbaru yang pindah ke Arab Saudi, dengan Cristiano Ronaldo juga berkompetisi di Timur Tengah untuk Al-Nassr setelah meninggalkan Manchester United Januari lalu.

Al-Ittihad baru saja mendatangkan Benzema. Kini klub yang berbasis di Jeddah itu mendatangkan Kante yang pernah membela Timnas Prancis dalam 53 pertandingan.

Dalam pernyataan resmi, klub mengatakan, "Ittihad Club telah mengumumkan perekrutan pemain internasional Prancis N'Golo Kante."

"Kante telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub. Kontrak tersebut diselesaikan pada Selasa, 20 Juni, setelah Kante menyelesaikan tes medisnya di pusat medis khusus di Dubai," tulis klub yang telah dua kali menjadi juara Liga Champions Asia tersebut.

“Penambahan Kante ke Al-Ittihad dianggap sebagai salah satu rekrutan berdampak paling terkenal dalam sejarah klub. Ini adalah bagian dari upaya klub untuk memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi pemain kelas dunia di Liga Profesional Saudi."

"Ittihad Club berharap Kante sukses dalam mencapai tujuan klub dan memenuhi harapan semua penggemar dan pendukung klub selama waktunya bersama tim."

Don't listen to the fake news⛔️

Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩



📦 to 📦#WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU