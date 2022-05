Adrian Mattheis Jagokan Rodtang di One Championship

Jakarta, Beritasatu.com – Petarung One Championship asal Indonesia, Adrian Mattheis, yang akan bertanding di One 158 pada 3 Juni mendatang menjagokan Rodtang Jitmuangnon mengalahkan Jacob Smith. Kedua petarung akan tampil pada Turnamen One Flyweight Muay Thai World Grand Prix yang akan digelar pada Jumat (20/5/2022).

Ia pun mengungkapkan jagoan yang diprediksi akan keluar sebagai juara dari turnamen bergengsi ini.

“Jadi kalau di Muay Thai, Rodtang sudah tidak diragukan lagi. Kita sudah bisa lihat bagaimana dia menang, dan di atas kertas dia jadi favorit. Saya prediksi Rodtang yang akan keluar sebagai juara, tapi ini kan dunia fight, jadi kita tidak tahu.

Selain faktor teknis dalam bertarung serta kekuatan yang dimilik Rodtang dalam menelan serangan lawan, Adrian juga memiliki pengalaman menarik saat bertemu dengan Rodtang di balik ring dalam salah satu pergelaran One Championship.

Rodtang adalah pemilik rekor 267-42-10 (menang–kalah–seri), sedangkan sang calon lawan memiliki rekor 14-5-1. Jika dilihat dari rekor yang dimiliki petarung, Rodtang dipastikan lebih unggul dari Jacob Smith.

